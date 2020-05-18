18 мая - Международный День музеев под девизом "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность"

Культура 18 мая 2020 09:42 (UTC+04:00)
18 мая - Международный День музеев под девизом "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность"

БАКУ/Trend/ - Международный День музеев отмечается во всем мире ежегодно 18 мая – эта прекрасная традиция была установлена по инициативе Международного совета музеев (ICOM) еще в 1977 году. По традиции в День музеев двери практически всех музеев мира распахиваются перед посетителями совершенно бесплатно. Кроме того, в этот день в большинстве из них гостям предлагается культурная программа – концерты классической и народной музыки, детские фестивали и многое другое. Музеи нашей страны тоже всегда поддерживали эту прекрасную традицию, ежегодно предлагая своим многочисленным гостям разнообразную культурную программу.

Но в нынешнем году, в ответ на крупнейший по масштабу вызов нашего времени в виде пандемии коронавируса в реальном мире, мы, музейные работники всех стран, удвоили свои усилия по работе в виртуальном мире. Музеи Азербайджана, подобно музеям других стран, также собирались проводить свою культурную программу к празднику исключительно в режиме онлайн. Но радостная новость о частичном ослаблении режима карантина в Азербайджане подоспела как раз к нашему профессиональному празднику, и с 18 мая музеи нашей страны вновь распахнули свои двери для приема посетителей. Что, конечно же, не отменяет культурную программу, подготовленную для демонстрации в соцсетях.

Международный день музеев ежегодно проводится, как известно, под разными девизами. Девиз нынешнего года – «Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность». Он отражает важнейшую тенденцию современной музейной сферы: делать свои коллекции максимально доступными для публики, расширять аудиторию, а для этого, в свою очередь, надо прежде всего подготовить соответствующий контент. В этом направлении в нашей стране ведется большая работа: все музеи ставят задачу адаптации коллекций для различных групп населения, прежде всего для людей с особыми потребностями. Они занимаются в том числе и воспитательной деятельностью, тесно сотрудничая с различными учебными заведениями и принимая участие в развитии образовательных программ для детей разного возраста.

И все же вопросам инклюзивности нам стоит уделять еще больше внимания, так как это не просто очередной праздничный лозунг, а одно из главных направлений деятельности музеев мира в обозримом будущем. Музеям надо неустанно разрабатывать собственные программы, отражающие их специфику и рассчитанные на разные социальные группы, а также расширять диапазон своей работы, вовлекая в свою сферу людей смежных творческих профессий.

Растет большими темпами доля участия музеев Азербайджана в пропаганде наших культурных ценностей посредством виртуального общения. К этому процессу подключены все музеи страны, от самых крупных национальных, таких как Музей ковра или Музей искусств, вплоть до наиболее камерных, а также специализированных,к примеру, домов-музеев известных людей. И это очень радует.

Мы, сотрудники музейной сферы, следим за деятельностью друг друга в социальных сетях, с большим интересом наблюдая, каким образом музеи представляют свои коллекции, на каком материале они строят свои образовательные программы, какие приемы используют в роликах, посвященных тем или иным темам. Поскольку подходы у всех разные, и различных ноу-хау в этом направлении тоже много, то такое взаимодействие в конечном итоге обогащает копилку опыта всех музеев, участвующих в этом культурном обмене. Не говоря уже о том, какое разнообразие познавательного и образовательного материала предоставляется при этом посетителям страниц музеев. Особенно ценно то, что изрядная часть этого материала построена на принципе интерактивности, то есть зрителей приглашают не просто комментировать, но и участвовать в той или иной программе.

Максимально мобилизовав свои силы для работы в соцсетях, музеи Азербайджана повысили свою популярность у посетителей, а также приобрели постоянную аудиторию, которая неуклонно растет. Они предлагают своим онлайн-зрителям как виртуальные экскурсии, так и более подробное знакомство с теми или иными экспонатами, не говоря о многих более специализированных программах, зависящих уже от профиля того или иного музея. В день нашего профессионального праздника хочется пожелать им дальнейших успехов на этом интересном поприще.

Стоит отметить, что для музейной сферы Азербайджана в последнее десятилетие характерен очень высокий уровень взаимодействия с зарубежными коллегами. Наши музеи интегрированы в музейное пространство всего мира. В частности, Азербайджан не раз принимал международные конференции по музейному делу и сам направлял своих специалистов на подобные мероприятия за рубеж.

И хотя сейчас границы закрыты и мы не можем ездить на конференции, сами устраивать их и вообще быть в тесном реальном сотрудничестве с нашими коллегами из-за рубежа, тем не менее, это сотрудничество активно продолжается в виртуальном мире.

Главным событием, объединяющим большинство музеев страны в наш профессиональный праздник, станет международная онлайн-конференция «Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность». В конференции, где примут участие руководители музеев, действующих в Азербайджане, а также зарубежные эксперты в области инклюзивности – президент Сети европейских музейных организаций (NEMO) Давид Вуиллауме, директор компании The Entertrainers Limited, провайдер по обучению, практический консультант по вопросам разнообразия и инклюзивности Барбара Лисички, директор Международного центра инклюзивного культурного лидерства, профессор Национального университета Анант, бывший вице-президент ИКОМ Амаресвар Галла, будут обсуждаться вопросы ознакомления с культурным наследием в современных музеях – как в онлайн-, так и в реальном режиме, людей с ограниченными возможностями, а также вопросы доступности услуг в этих учреждениях культуры.

Эта конференция не только подведет итоги работы наших музеев в период карантина, но и поставит перед ними новые задачи. Музеям Азербайджана, наконец-то вернувшимся в родные стены и готовым принимать посетителей, нужно задуматься над новой стратегией дальнейшей работы. Учитывая все это, ИКОМ Азербайджан подготовил рекомендации для музеев в постпандемический период.

Пандемия коронавируса и ее последствия, будучи тяжелым, но вместе с тем уникальным вызовом времени, выявили недостатки в работе музейной сферы, но вместе с тем и высветили ее сильные стороны, обозначив при этом новые критерии стандартов их работы в современном мире. Музеи – как в Азербайджане, так и во всем мире – научились работать не только на посетителя, но и на виртуального зрителя. Они по достоинству оценили все плюсы онлайн-деятельности, которая позволяет охватывать пропагандой национальных ценностей не только отечественных, но и зарубежных зрителей с бесценной возможностью постоянного виртуального общения.

Вместе с тем направления дальнейшего развития музейной сферы не исчерпываются такими важными сферами, как расширение инклюзивности и опыта онлайн-работы, полученного музеями в связи с пандемией коронавируса. Необходимо разработать общий стратегический план развития отечественных музеев, учитывая как мировой опыт и местные особенности, так и возможности крупных городских и региональных музеев. Необходимо проводить постоянные тренинги с привлечением иностранных экспертов для того, чтобы направлять работу музеев, интегрировать их в современное мировое музейное пространство. В этом плане очень важна кадровая работа: нужно готовить молодые кадры со знанием иностранных языков и желанием развиваться. Инициативность и широкий кругозор должны стать одними из самых важных качеств музейного работника нового времени. Другими словами, необходимо задать музеям новый вектор развития, и над этим мы будем работать в самое ближайшее время.

Ширин Я.Меликова

Президент ИКОМ Азербайджан

Директор Национального музея ковра

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Высота волн на Каспии достигла 4,2 метра
Высота волн на Каспии достигла 4,2 метра
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию
Loading Bars
Лента новостей
Саудовская Аравия и Кувейт приостанавливают добычу нефти в нейтральной зоне Арабские страны 09:59
Алматы-Баку. Весна. Евразийский союз искусства Культура 09:58
Парламентские комитеты Азербайджана проведут слушания по вопросу борьбы с торговлей людьми Политика 09:56
Нефть дорожает на 3-4% на надеждах на постепенное восстановление спроса Энергетика 09:55
Азербайджанская армия приступила к широкомасштабным оперативно-тактическим учениям Политика 09:46
18 мая - Международный День музеев под девизом "Музеи для равенства: разнообразие и инклюзивность" Культура 09:42
Джек Ма покинет совет директоров Softbank Другие страны 09:33
В Южной Корее около 30% компаний могут сократить штат из-за пандемии Другие страны 09:31
В Шанхае выявлен первый с начала марта местный случай инфицирования коронавирусом Другие страны 09:28
Курс маната по отношению к мировым валютам на 18 мая Экономика 09:26
ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:13
Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:59
Мы гордимся тем, что всегда видим Вас рядом с народом - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:58
Пассажиропоток в аэропорту Феникс на Хайнане за месяц вырос на 28% Транспорт 08:58
В самые трудные времена лидер находится рядом со своим народом, а гражданин – рядом со своим лидером - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:54
Таможня Новой Зеландии проведет расследование действий экипажа лайнера Ruby Princess Другие страны 08:52
Сегодня каждый гражданин абсолютно уверен, что Президент Азербайджана всегда с ним и всегда думает о нем - письмо Президенту Ильхаму Алиеву Политика 08:49
FAO реализует новый проект в Азербайджане Бизнес 08:44
В Вашингтоне не комментируют решение Пуэрто-Рико провести референдум о присоединении к США США 08:21
Не менее семи человек погибли при атаке на базу разведки в Афганистане Другие страны 08:07
Более 110 стран поддержали призыв Австралии расследовать причины пандемии Другие страны 07:55
Apple объявила об открытии почти ста магазинов в мире и о новом порядке их работы ИКТ 07:38
Румменигге выразил уверенность в том, что Нойер продлит контракт с "Баварией" Спорт 07:21
За сутки в материковом Китае выявлены семь новых активных случаев COVID-19 Другие страны 06:54
Уволенный генинспектор Госдепа США проверял, как Помпео обращался с подчиненными США 06:23
Глава ФРС США заявил, что ВВП страны во II квартале года может сократиться на 20-30% Финансы 05:56
ВОЗ сочла популярный метод борьбы с коронавирусом вредным и неэффективным В мире 05:38
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 Россия 05:19
«Бавария» установила рекорд Бундеслиги Спорт 05:02
Трамп заявил о значительном снижении числа заражений коронавирусом в США США 04:44
Самолет канадских ВВС потерпел крушение, один человек погиб Другие страны 04:17
Американский гонщик Кевин Харвик выиграл первый этап NASCAR после возобновления серии Спорт 03:59
Ученые искусственно создали коронавирус В мире 03:44
Помпео рассказал о планах Трампа по Китаю после пандемии США 03:20
В Нью-Йорке пару кроссовок Майкла Джордана продали с аукциона за рекордные $560 тыс. США 03:01
Nissan возобновляет производство автомобилей на заводе в Петербурге Бизнес 02:44
Всемирная ассамблея здравоохранения обсудит борьбу с пандемией В мире 02:29
Цена нефти Brent поднялась выше $33 впервые с 13 апреля Энергетика 02:14
Службе гражданства и иммиграции США срочно нужно $1,2 млрд из-за спада доходов Финансы 01:57
В Испании продолжают ослаблять введенные из-за пандемии ограничения Европа 01:45
Письма благодарности Президенту: Мы считаем себя счастливыми гражданами, потому что у нас такой лидер, как Вы Политика 01:32
Правительство Словении смягчило ограничения для пересекающих границы республики Европа 01:11
Али Хаменеи: Войска США будут вынуждены покинуть Ирак и Сирию Политика 00:39
Ракета с секретным американским космопланом стартовала с мыса Канаверал США 00:22
Исполняется 28 лет со дня оккупации Арменией Лачинского района Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Китай направит 18 мая в Израиль делегацию для изучения обстоятельств смерти посла Другие страны 17 мая 23:54
Высота волн на Каспии достигла 4,2 метра Общество 17 мая 23:37
Семеду перейдет из "Барселоны" в "Ювентус" в обмен на Де Шильо, Пьянича и €25 млн Спорт 17 мая 23:31
В Москве за сутки умерли еще 77 человек с коронавирусом Россия 17 мая 23:16
В Нигерии задержан самолет британской авиакомпании Flair Aviation Другие страны 17 мая 23:11
В Грузии контроль за температурой граждан в торговых центрах будет осуществлять система видеоскрининга Грузия 17 мая 22:55
Эстония запретила полеты в страны с высокой заболеваемостью коронавирусом Европа 17 мая 22:51
Источник вдохновения для известнейшего романа Агаты Кристи нашли в Норвегии Культура 17 мая 22:36
"Бавария" обыграла "Унион" и упрочила лидерство в чемпионате Германии по футболу Спорт 17 мая 22:19
Лидерские качества Президента Ильхама Алиева укрепили доверие к Азербайджану на международной арене Политика 17 мая 22:05
СМИ сообщили о причинах смерти посла Китая в Израиле Израиль 17 мая 22:03
НХЛ продвинулась в переговорах по завершению сезона в формате плей-офф из 24 команд Спорт 17 мая 21:48
Не менее 13 человек пострадали при стрельбе на поминальной службе в Луизиане США 17 мая 21:43
Шахин Исмаилов: Вклад Президента Ильхама Алиева в борьбу с COVID-19 на международном уровне свидетельствует о его безусловном лидерстве Политика 17 мая 21:39
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 17 мая 21:28
ВОЗ: За сутки число инфицированных коронавирусом в мире выросло более чем на 100 тыс. В мире 17 мая 20:51
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 110 тысячам Турция 17 мая 20:43
УЕФА нацелился завершить европейский сезон в августе Спорт 17 мая 20:36
Помпео назвал Израиль сильным и опытным партнером США США 17 мая 20:28
Китай выступает против ограничений США на поставку компании Huawei компьютерных чипов В мире 17 мая 20:17
МИД Ирана предостерег США от преследования танкеров, идущих в Венесуэлу Политика 17 мая 19:52
В Бельгии число смертей от коронавируса превысило девять тысяч Европа 17 мая 19:42
Помпео отметил, что власти США рады оказать помощь России в борьбе с пандемией США 17 мая 19:31
Минздрав США не выявил всплеска COVID-19 в районах, где начали ослаблять ограничения США 17 мая 19:18
В Саудовской Аравии число случаев коронавируса приблизилось к 55 тысячам Арабские страны 17 мая 19:04
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 17.05.2020 Политика 17 мая 19:00
Тесты на коронавирус всех футболистов и персонала "Интера" дали отрицательный результат Спорт 17 мая 18:40
Парламент Израиля утвердил состав нового правительства Израиль 17 мая 18:26
В Азербайджане выявлено 136 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечился 71, скончались 3 человека – Оперативный штаб Политика 17 мая 18:06
Британские ученые выяснили, какие факторы влияют на риск заражения коронавирусом Европа 17 мая 18:00
Посол США предложил разместить в Польше ядерное оружие США 17 мая 17:43
SpaceX отложила запуск 60 спутников системы Starlink до 19 мая В мире 17 мая 17:26
Forbes: хакеры раскрыли часть предполагаемого компромата на Трампа США 17 мая 17:10
В ЮАР задумались о продаже алкоголя по алфавиту Другие страны 17 мая 17:03
62 страны поддержали идею Австралии о расследовании истоков пандемии COVID-19 Другие страны 17 мая 16:51
На бакинской даче произошла революция овощей и фруктов - специальный гость из США (ВИДЕО) Культура 17 мая 16:29
В США неизвестный устроил стрельбу в мотеле США 17 мая 16:18
Президент Афганистана и его главный оппонент подписали договор о сотрудничестве Другие страны 17 мая 16:09
Вугар Искандеров: Высокая оценка лидерских усилий Президента Ильхама Алиева создает чувство гордости у каждого азербайджанца Политика 17 мая 16:04
Британский премьер объявил о выделении $110 млн на создание центра по производству вакцин Европа 17 мая 16:01
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 17 мая 15:48
Баку в золотистой паутине времени – дворики, белые паруса, трамваи, троллейбусы… (ВИДЕО) Культура 17 мая 15:36
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане Общество 17 мая 15:21
Нетаньяху представил парламенту 35-е правительство Израиля и попросил утвердить его Израиль 17 мая 14:54
Завтра пойдет дождь, выпадет град - Предупреждение Общество 17 мая 14:53
Футболист "Сельты" Систо оштрафован на €60 тыс. за нарушение карантина Спорт 17 мая 14:38
В ВОЗ сочли, что защитные маски можно утилизировать с обычным мусором Россия 17 мая 14:13
Асли Казымова: Т.н."Национальный совет" подталкивает молодежь нарушать закон, чтобы получить гранты из-за рубежа Политика 17 мая 14:03
В Иране от коронавируса вылечились почти 95 тысяч человек Общество 17 мая 14:00
В Международный день музеев будет организован виртуальный тур в Девичью башню (ВИДЕО) Общество 17 мая 13:54
Китайский эксперт не исключил второй волны коронавируса в КНР Другие страны 17 мая 13:50
Фарид Шафиев: Глава правительства Армении целенаправленно исказил исторические факты Политика 17 мая 13:38
Президент Ильхам Алиев позвонил Касым-Жомарту Токаеву Политика 17 мая 13:25
В Испании впервые за два месяца из-за коронавируса за сутки умерли менее 100 человек Европа 17 мая 13:08
Увеличился экспорт через Базерганскую таможню Ирана Экономика 17 мая 12:49
Все новости