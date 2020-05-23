"Дни открытых дверей" в центрах, музеях и заповедниках Азербайджана

БАКУ/Trend Life/ - В Центрах Гейдара Алиева, музеях, историко-культурных заповедниках при министерстве культуры Азербайджана 25-28 мая пройдут "Дни открытых дверей", сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

С цель эффективной организации досуга граждан в нерабочие дни в связи с Днем Республики и праздником Рамазан, а также более близкого ознакомления граждан с наследием богатой культуры и древней историей Азербайджана вход в вышеуказанные учреждения будет свободным.

Деятельность учреждений будет осуществляться в соответствии с необходимыми социальными и санитарно-эпидемиологическими правилами и методическими указаниями, представленными Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)