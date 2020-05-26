Мы понимаем всю ответственность – EMIN о проведении фестиваля "ЖАРА-2020" в Баку

БАКУ/Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), который является одним из организаторов Международного музыкального фестиваля "ЖАРА" в Баку на своей странице в Instagram рассказал о судьбе проекта в текущем году, сообщает Trend Life.

EMIN подчеркнул, что организаторы все еще планируют провести фестиваль "ЖАРА" в том формате, в котором он был заявлен в Баку - с 29 июля по 2 августа в Sea Breeze.

"Конечно, мы понимаем всю ответственность и обязательно предпримем все меры предосторожности и дополнительной безопасности для наших зрителей и всей команды.

В случае возникновения независящих от нас форс-мажорных обстоятельств, связанных с невозможностью проведения фестиваля в заявленные даты в условиях пандемии, мы перенесем фестиваль на конец августа или даже на следующий год – с тем же списком суперпопулярных артистов. Но пока мы продолжаем готовиться!", - отмечено в сообщении.

Напомним, что фестиваль "ЖАРА" в 2020 году должен пройти с 29 июля по 2 августа. Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Запланированная программа фестиваля в 2020 году:

- 29 июля – гала-открытие, прозвучат суперхиты;

- 30 июля – хиты 90-х и "нулевых", творческий вечер Дмитрия Маликова;

- 31 июля – творческий вечер Игоря Николаева и концерт Emin & Friends;

- 1 августа – International day;

- 2 августа - сольные концерты HammAli & Navai и Егора Крида, а также выступление звезд поколения Z!

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)