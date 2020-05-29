Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube

Культура 29 мая 2020 04:25 (UTC+04:00)
Международный кинофестиваль We Are One стартует на YouTube

Международный кинофестиваль We Are One ("Мы едины") стартует в пятницу на YouTube при участии нью-йоркского фестиваля "Трайбека", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В течение ближайших 10 дней на глобальном онлайн-кинофоруме фильмы покажет 21 крупнейший фестиваль мира, включая Каннский, Берлинский, Лондонский, Венецианский, Токийский и "Сандэнс", сообщает официальный сайт "Трайбеки".

Решение о создании единого международного фестиваля было принято в связи с пандемией коронавируса, из-за которой большинство национальных фестивалей были отменены или перенесены на более поздние сроки.

В рамках кинофестиваля We Are One будут показаны более 100 фильмов из 35 стран мира, в том числе 13 мировых премьер, 31 онлайн-премьера, 23 игровых полнометражных и 57 игровых короткометражных фильмов, а также документальные картины, архивные ленты и многое другое. При этом зрители смогут не только бесплатно увидеть фильмы, но и послушать выступления именитых режиссеров, дискуссии с участием ведущих специалистов мирового кинорынка, насладиться красочными шоу и презентациями, которые обычно сопровождают многие кинофестивали.

Промежуточный этап фестивалей
Среди ожидаемых громких показов - документальный фильм об известном в 80-х и 90-х годах прошлого века уличном фотографе Ricky Powell: The Individualist ("Рикки Пауэлл: индивидуалист"), а также документальный сериал о баллотирующихся на пост президента США женщинах - представительницах меньшинств And She Could Be Next ("И она может быть следующей"). Среди игровых лент можно будет увидеть призера мумбайского фестиваля - индийскую драму о профессиональных отпугивателях обезьян Eeb Allay Ooo! режиссера Пратика Ваца, - а также израильский психологический триллер Сигала Авина Losing Alice ("Потерять Алису").

Соучредитель фестиваля "Трайбека" голливудский актер Роберт Де Ниро, выступая в четверг на онлайн-встрече представителей кинофорума We Are One, заметил, что нынешнее время пандемии очень похоже на научно-фантастический фильм. "Но я уверен: в конце концов мы пройдем через это и победим", - сказал актер.

"Пока мы не знаем, когда соберемся снова вместе в реальности, и на этот вопрос никто из нас не может ответить, - с сожалением отметила соучредительница фестиваля "Трайбека" Джейн Розенталь. - Поэтому сейчас мы и решили принять участие в таком промежуточном этапе, благодаря которому можно собраться [онлайн] и вновь друг друга вдохновлять на новые идеи, подстегнуть развитие своего творческого потенциала". "Надеюсь, кинофестивали вновь начнут работать, хотя пока никто конкретных сроков назвать не возьмется. Но вполне можно сотрудничать и в виртуальном, и в реальном мире одновременно - ведь одно не исключает другого", - полагает Розенталь.

Участники встречи признали, что любые вызовы и трудности всегда приносят положительные результаты. В частности, фестивалям, а также режиссерам, кинокомпаниям придется отныне уделять больше внимания и прилагать больше усилий для развития цифровых технологий и трансляции продукции на онлайн-платформах.

"Перемены для всех нас имеют положительный эффект, - сказала Розенталь. - Все режиссеры хотят, чтобы их фильм увидели зрители. И если его смотрят много людей, то фильм будет успешным".

Между тем директор Токийского фестиваля Такэо Хисамацу в ходе дискуссии выразил мнение, что подобные единые международные фестивали никогда не заменят собой национальных кинофорумов. "Если мы все станем глобальными, мы потеряем свою идентичность", - заметил он.

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