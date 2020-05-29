Талантливые женщины из Франции и Турции поздравили Азербайджан (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Музыканты из Франции и Турции поздравили Азербайджан с Днем Республики – 28 мая, исполнив посвященные празднику композиции, сообщает Trend Life.

Проживающие во Франции лауреаты международных конкурсов - исполнительница Tarana Paris Bakou (Тарана Аллахвердиева, по мужу - Монбарбю) и пианистка Ilaha Ahui представили композицию корифея азербайджанской музыки Рубабы Мурадовой Menim kimi gözəli belə sevməmək olmaz. Tarana Paris Bakou является выпускницей престижной парижской школы Manufacture Chanson, Национальной консерватории города Безансон и Университета Сорбонны. Ilaha Ahui – композитор, выпускница национальной консерватории города Кольмар, профессор Yamaha Music School Colmar.

Проживающая в Турции Туран Манафзаде представила композицию собственного сочинения Azərbaycanım. Она - пианистка, дирижер, выпускница Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, лауреат международных конкурсов.

Отметим, что 28 мая 1918 года был принят Акт о независимости Азербайджана. В этот день была создана первая на мусульманском Востоке парламентская республика – Азербайджанская Демократическая Республика (АДР), в стране были учреждены государственные институты, многопартийная система, парламент, граждане обладали равными правами независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения. АДР стала первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины получили избирательные права. Создание Национальной армии, объявление азербайджанского языка государственным, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. К сожалению, 28 апреля 1920 года 11-я Красная армия большевиков оккупировала Баку, и Республика пала. В 1991 году после восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство, развивающееся и имеющее успех во всех сферах жизнедеятельности. День Республики - день восстановления государственной независимости - с 1990 года отмечается как государственный праздник.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)