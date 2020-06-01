Праздник самой юной звезды бакинской русдрамы, или Диалог мамы и дочки (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна представили видеопроект, посвященный Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В проекте приняли участие народная артистка Азербайджана Людмила Духовная (мама), актриса Милана Соколенко (ведущая) и юная артистка театра Айлин Турккан (дочка). В рамках проекта актеры прочитали литературную сценку "Мама и дочка", которая сопровождалась фотографиями Турккан.

Отметим, что Айлин Турккан - самая юная звезда Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. В своем юном возрасте, а ей всего 12 лет, она уже участвовала во многих спектаклях на сцене театра. С самого раннего детства Айлин мечтала быть актрисой, и сейчас она уверено воплощает эту мечту в реальность. Юная актриса с каждой новой постановкой оттачивает и совершенствует свое мастерство, получая массу положительных отзывов от профессионалов театрального искусства и зрителей.

Напомним, что Международный день защиты детей был учреждён в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые он отмечался в 1950 году.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)