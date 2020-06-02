Объявлены имена победителей детского конкурса "Сидим дома с пользой" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр подвел итоги детского конкурса рисунка и сказки "Сидим дома с пользой", сообщает Trend Life.

Конкурс на лучший рисунок и лучшую сказку/рассказ для детей и подростков в возрасте от 4 до 14 лет был объявлен с 5 апреля текущего года.

По условиям конкурса, рисунок, рассказ/сказка должны были соответствовать заявленной теме, то есть в них должны были быть отражены различные виды занятий ребенка, находящегося дома - учеба, чтение, рисование, занятия спортом, помощь родителям, уход за растениями, домашними животными и т.д.

Победители конкурса:

Конкурс рисунка

Возрастная категория 4-7 лет:

I место - Гурбан Ковсар

II место – Тимур Мухаметзенов

III место - Юсиф Заманлы и Марьям Гулузаде

Возрастная категория 8-13 лет:

Гран-при – Ибрагим Кязымов

I место - Диана Мухаметзенова

II место – Нигяр Гаджили

III место – Дениз Гулиева

Конкурс сказки

На азербайджанском языке:

I место – Сабира Гасанлы

II место – Нурай Абдуллаева

III место – Лейла Мамедли и Амин Ализаде

На русском языке:

I место – Фируза Гусейнова

II место – Суада Мамедли

III место – Тамерлан Абдуллаев.

Все участники конкурса смогут получить свои сертификаты победителей в Бакинском книжном центре.

(Автор: Джани Бабаева)