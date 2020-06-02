Объявлены имена победителей детского конкурса "Сидим дома с пользой" (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр подвел итоги детского конкурса рисунка и сказки "Сидим дома с пользой", сообщает Trend Life.
Конкурс на лучший рисунок и лучшую сказку/рассказ для детей и подростков в возрасте от 4 до 14 лет был объявлен с 5 апреля текущего года.
По условиям конкурса, рисунок, рассказ/сказка должны были соответствовать заявленной теме, то есть в них должны были быть отражены различные виды занятий ребенка, находящегося дома - учеба, чтение, рисование, занятия спортом, помощь родителям, уход за растениями, домашними животными и т.д.
Победители конкурса:
Конкурс рисунка
Возрастная категория 4-7 лет:
I место - Гурбан Ковсар
II место – Тимур Мухаметзенов
III место - Юсиф Заманлы и Марьям Гулузаде
Возрастная категория 8-13 лет:
Гран-при – Ибрагим Кязымов
I место - Диана Мухаметзенова
II место – Нигяр Гаджили
III место – Дениз Гулиева
Конкурс сказки
На азербайджанском языке:
I место – Сабира Гасанлы
II место – Нурай Абдуллаева
III место – Лейла Мамедли и Амин Ализаде
На русском языке:
I место – Фируза Гусейнова
II место – Суада Мамедли
III место – Тамерлан Абдуллаев.
Все участники конкурса смогут получить свои сертификаты победителей в Бакинском книжном центре.
(Автор: Джани Бабаева)