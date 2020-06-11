Физулинский драмтеатр возобновил творческую деятельность

БАКУ/Trend Life/ - Физулинский государственный драматический театр возобновил творческую деятельность, которая была приостановлена ​​около трех месяцев назад из-за пандемии и режима карантина. Репетиции начались в театре с соблюдением социальной дистанции, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

На данный момент в театре проходят репетиции спектакля Oyun ("Игра") по произведению писателя, драматурга Агалара Мехтиева.

Режиссер-постановщик спектакля – Али Гусейнов, художник-постановщик – Эллиназ Балашова, музыкальное оформление – Сянан Севиндикзаде. В ролях – Интизар Гулиева, Сехран Ханларов, Айгюн Джафарова, Айшан Гюльмалыева, Эмин Абышов, Ниджат Сулейманзаде и другие.

Отметим, что до этого театр демонстрировал онлайн-показы своих спектаклей на странице в Facebook.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)