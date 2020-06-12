Коронованные ангелы, или Борьба с пандемией в Азербайджане – названы победители (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Названы победители конкурса рассказов на тему "Борьба с пандемией коронавируса" (Koronavirus pandemiyası ilə mübarizə mövzusunda hekayə müsabəqəsi), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Конкурс прошел при совместной организации министерства культуры и Союза писателей Азербайджана.

На конкурс было представлено 417 произведений, 29 из которых не были приняты, так как не отвечали установленным требованиям.

Комиссия из пяти человек оценивала 388 конкурсных произведений по 10-бальной шкале с тематической, художественной, профессионально-творческой точки зрения.

Победители конкурса:

- I место - Натиг Мамедли - Taclı mələklər ("Коронованные ангелы");

- II место - Севиндж Эльсевер - A quşlarım, getməyin... ("Птицы, не улетайте");

- III место - Джави Дан - Ev ("Дом");

Специальные награды: Рейхан Юсифгызы с произведением Həkimin gündəliyi ("Дневник врача"), Акпер Гошалы с İradə, mən ölürəm... ("Ирада, я умираю…")

Занявшему I место предоставляется денежная награда в размере 2000 манатов, II место – 1500 манатов и III место - 1000 манатов. Обладатели специальной награды конкурса получат денежное вознаграждение в размере 500 манатов и дипломы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)