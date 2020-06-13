9-летний азербайджанский ученик победил в конкурсе в России, показав в танце энергию героев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Ученик Школы искусств имени Гара Гараева, девятилетний Амаль Ахмадулин признан победителем X Международного фестиваля-конкурса молодежного творчества "Говорим спасибо-2020" в номинации "Хореография", который был проведен в России, сообщает Trend Life.

В этом году проект в связи с пандемией коронавируса был реализован онлайн. Он представил азербайджанский народный танец İgidlər rəqsi ("Танец героев"). Набрав 91 балл из 100, он получил заслуженное первое место в возрастной категории 9-11 лет. Благодарственным письмом организаторов была также отмечена Школа искусств имени Гара Гараева. Амаль выразил признательность своему педагогу Эмилю Панахову, директору школы №82 Лейле Фатиевой и классному руководителю Фариде Ашуровой за поддержку.

Цель проекта - содействие формированию многогранной творческой личности и её самореализации с помощью широких возможностей, развитию просветительского, научного и культурного потенциала, на основе гордости за исторические свершения и достижения отечественной науки и промышленности. Мы говорим "СПАСИБО" ветеранам войн, труженикам тыла, героям мирного времени, создателям промышленности, науки и культуры. Мы говорим "СПАСИБО" нашим родителям, учителям и наставникам, врачам, всем тем, кто создает сегодня наше общее благо, тем, кто посвящает свою жизнь развитию будущего.

Организатор конкурса - АНО "Серебряная звезда" (Автономная некоммерческая организация "Проект развития юношества в области культуры и спорта - Серебряная звезда").

(Автор: Вугар Иманов)