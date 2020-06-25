Рамиз Ровшан и Нигяр Гасанзаде выступят на крупнейшем в мире фестивале в Колумбии

БАКУ/Trend Life/ - Известные азербайджанские поэты Рамиз Ровшан и Нигяр Гасанзаде представят страну на крупнейшем и престижном Международном фестивале поэзии в Медельине (Festival Internacional de poesía, Колумбия), сообщает Trend Life.

Фестиваль пройдет с 1 августа по 10 октября. Наши поэты выступят 5 сентября. В связи с пандемией коронавируса в этот году фестиваль пройдет онлайн. Каждому чтецу будет предоставлено 20 минут времени для декламации стихов. По правилам фестиваля, стихи будут прочитаны на языке оригинала с переводом на испанский язык. В фестивале примут участие 191 поэт из 103 стран мира.

Festival Internacional de poesía был основан в 1991 году поэтом и общественным деятелем Фернандо Рендоном. Медельин считался одним из самых опасных городов на земле, а войны наркокартелей уносили жизни даже не причастных к криминалу людей. В этом году в Сеговии, в провинции Антиокия, столицей которой и является Медельин, был убит один известный колумбийский поэт Даниэль Чапарро. Общественные выступления в его память и сформировали Фестиваль поэзии таким, каким он представлен сейчас. Фернандо Рендон верил, что силы поэзии помогут в мобилизации и восстановлении социума после потрясений. Фестиваль действительно быстро вырос, а в 2006 году был отмечен премией "За правильный образ жизни", которую часто называют альтернативной Нобелевской премией. Организаторы ставят своей целью показать жителям всех стран всю красоту стихов, сложенных на разных языках мира. Известные поэты и чтецы всего мира выступают с трибуны фестиваля в поддержку мира и созидания.

(Автор: Вугар Иманов)