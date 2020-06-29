Азербайджанцы смогут принять участие в обучающих программах ГИТИСа

Культура 29 июня 2020 10:39 (UTC+04:00)
Азербайджанцы смогут принять участие в обучающих программах ГИТИСа

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанские актеры и режиссеры смогут принять участие в дистанционных программах повышения квалификации, проводимых Российским институтом театрального искусства (ГИТИС) при поддержке фонда "Русский мир", сообщает Trend Life со ссылкой на сайт фонда.

ГИТИС при поддержке фонда "Русский мир" подготовил дистанционный цикл программ повышения квалификации для профессиональных актёров, режиссёров, преподавателей вузов из Азербайджана, Казахстана, Грузии, Украины, Беларуси и Узбекистана.

Вуз разработал и разместил в открытом доступе программы повышения квалификации, расписание занятий и начал отбор заявок для участия в программах.

В планах организаторов школы мастерства проведение программы повышения квалификации для профессиональных актёров и режиссёров русскоязычных зарубежных театров по трём направлениям подготовки (актёрскому мастерству, сценической речи, сценическому движению), используя дистанционные технологии и привлекая наиболее опытных преподавателей.

Программы будут проходить в июле на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров, созданного в ГИТИСе в рамках нацпроекта "Культура".

В программах будет задействован лучший профессорско-преподавательский состав ГИТИСа. После завершения программы каждый слушатель получит удостоверение о повышении квалификации. Ознакомиться с правилами зачисления и подать заявку можно на официальном сайте данного вуза.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

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