БАКУ/Trend Life/ - В рамках проекта "Встреча с партнерами" между Международным центром мугама и Ассамблеей народов Евразии прошла онлайн-конференция, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра. Конференция прошла по инициативе Ассамблеи.

Во время онлайн-конференции Международный центр мугама представил два видеоролика. Первый видеоролик был посвящен истории создания и деятельности Центра, второй - подписанию меморандума и начавшемуся сотрудничеству Центра и Ассамблеи. Во время видеоконференции были обсуждены перспективы дальнейшей реализации совместных проектов.

Конференцию провела модератор Любовь Елкина, которая представила участников конференции и передала первое слово директору Международного центра мугама, народному артисту Азербайджана, известному пианисту Мураду Гусейнову.

Гусейнов рассказал об истории создания и деятельности Центра, а также о заботе, оказываемой государством мугаму и различным отраслям искусства в Азербайджане.

Директор проинформировал участников о созданных Центрах мугама в регионах нашей страны. Во время конференции, длившейся более часа, Мурад Гусейнов также рассказал о крупномасштабных проектах и международных контактах Центра мугама, о народной музыке и национальных азербайджанских музыкальных инструментах.

Далее первый заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Светлана Смирнова выразила благодарность Азербайджану за организацию дней Ассамблеи народов Евразии, прошедших на очень высоком уровне (2019 год).

Смирнова рассказала о мероприятиях, организованных в Центре мугама в рамках дней Ассамблеи, выразив признательность руководству учреждения за гостеприимство.

Светлана Смирнова также подчеркнула актуальность подписанного в Международном центре мугама соглашения о совместном сотрудничестве и вопросов, которые обсуждались в ходе работы "Круглого стола" на тему "Традиции культурного наследия евразийских народов".

Председатель Совета по международному культурному сотрудничеству Ассамблеи Эльмира Щербакова выразила надежду, что снова посетят Баку и реализуют совместные проекты.

На конференции были обсуждены вопросы, касающиеся пропаганды культурного наследия евразийских народов и расширения творческих связей между деятелями культуры и искусства.

Директор Международного центра мугама отметил, что взаимоотношения способствуют взаимному обогащению культур народов, расширяют возможности профессионального общения и создают условия для дальнейшего развития общих культурных ценностей между двумя организациями.

На конференции также выступили профессор, заведующая отделом "Музыкальный фольклор" Института фольклора Национальной академии наук Азербайджана Наиля Рагимбейли, которая рассказала об азербайджанской национальной музыке, образцах фольклора, мугамном искусстве и научно-теоретических исследованиях Центра мугама, а также менеджер проектов Центра мугама, академик Евразийской академии телевидения и радио Арзу Гуламов, проинформировавший о новых направлениях деятельности учреждения.

Отметим, что Международный центр мугама активно расширяет свои международные связи с институтами и организациями ряда зарубежных стран. В будущем Центр планирует развитие культурных мероприятий (лекций и онлайн-проектов), а также организацию международных онлайн-конференций.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)