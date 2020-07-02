Эмиль Кадыров ищет смелых и талантливых для участия в международном шоу "Во весь голос"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский исполнитель, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров, живущий в Москве, набирает команду для участия в международном музыкальном телевизионном конкурсе "Во весь голос", сообщает Trend Life.

"Внимание! Объявляю кастинг в мою команду проекта "Во весь голос". Дорогие соотечественники, тем кому от 7-17 лет, проживающие в Азербайджане, России, да и во всем мире, я жду ваши заявки на почту - gadirov-music@mail.ru.

Жду в своей команде самых смелых и талантливых. Съемки конкурса пройдут в сентябре на канале "МИР 24", торопитесь", - отметил Кадыров на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, что во втором сезоне проекта "Во весь голос" (2018 год) "Лучшей командой" шоу была названа команда Азербайджана. В ее состав вошли юные исполнители Сабина Гулузаде, Эмин Мамедов и группа "Fireland", ее участники - Айтен Гаджиева, Алия Алиева, Севиль Асадуллаева и Руфат Мамедов. Наставник команды - Эмиль Кадыров.

(Автор: Джани Бабаева)