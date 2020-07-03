Он навсегда останется гением азербайджанского музыкального искусства - Зохрабу Адыгезалзаде исполнилось бы 80…

Культура 3 июля 2020 14:43 (UTC+04:00)
Он навсегда останется гением азербайджанского музыкального искусства - Зохрабу Адыгезалзаде исполнилось бы 80…

БАКУ /Trend Life/ - Мир музыки сам по себе гениален и я отношусь к нему как к созданию самого человека, творческому проявлению его способностей и мировидения… Это высказывание принадлежит выдающемуся музыканту, композитору, пианисту, профессору, народному артисту Азербайджана Зохрабу Адыгезалзаде. Всю свою жизнь Адыгезалзаде посвятил служению музыки, ведь ее сила наполняет мир красотой и гармонией, объединяет и сближает людей, дарует чувство покоя.

Зохраб Адыгезалзаде – личность уникальная во всех отношениях. Будь то исполнительское искусство, педагогическая деятельность или приверженность к высшим общечеловеческим и национальным идеалам.

Сегодня, 3 июля, великому мастеру, пропагандисту азербайджанской фортепианной музыки исполнилось бы 80 лет.

Зохраб Адыгезалзаде - видный представитель азербайджанской фортепианной школы, исполнитель, педагог, воспитавший целую плеяду замечательных музыкантов. Он сыграл основополагающую роль в развитии и пропаганде азербайджанского фортепианного искусства. Современные достижения азербайджанской исполнительской школы по классу фортепиано, безусловно, связаны с именем Зохраба Адыгезалзаде. Блестящая, виртуозная техника исполнения пианиста не оставляла равнодушным всех, кто хотя бы однажды слышал его выступление.

Вся жизнь и творчество Адыгезалзаде является примером безграничной любви к музыке, профессии, к Родине.

Зохраб Адыгезалзаде родился 3 июля 1940 года в Баку в семье служащих. Родители его не были музыкантами, но, по его же словам, ни одно их семейное торжество не обходилось без музыки. Отец даже подарил ему аккордеон, но маленького Зохраба тянуло только к фортепиано. Наконец, в 9 лет его отдали в музыкальную школу № 2. Период учебы в музыкальной школе под руководством Гельман, проведенный в стенах филармонии, в особой артистической атмосфере был богат впечатлениями и способствовал становлению и формированию его будущего профессионализма. Он присутствовал на репетициях оркестра, хора и других коллективов, наблюдал за работой дирижеров, известных музыкантов-исполнителей. И сам юный талант с блеском выступал во многих концертах школы и в зале филармонии, завоевывая симпатии профессионалов и любителей музыки. Успешно закончив музыкальную школу за пять лет, поступил в специальную музыкальную школу при консерватории, в класс знаменитого педагога по классу фортепиано Бреннера. Поступив затем в консерваторию, он продолжал творчески формироваться и постигать секреты мастерства под чутким руководством Бреннера.

После окончания консерватории в 1962 году Зохраб Адыгезалзаде был зачислен педагогом по специальности фортепиано в консерваторию, где начал свою педагогическую деятельность. В том же году он поступил в ассистентуру-стажировку Московской консерватории в класс Якова Флиэра, а затем в 1964 году в аспирантуру Ленинградской консерватории им. Н.Римского-Корсакова в класс профессора Павла Серебрякова, где проучился до 1970 года.

К 1970 году молодой пианист, выпускник двух консерваторий (Бакинской и Ленинградской), дипломант Всесоюзного конкурса, игра которого была отмечена самим Г. Нейтгаузом, стал педагогом Азербайджанской консерватории (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

В период с 1962 по 1990 годы Адыгезалзаде успешно совмещал педагогическую работу с исполнительской деятельностью. Являясь более 20 лет солистом Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева ), а также Государственного и Союзного концерта, он выступал с сольными программами в столицах бывшего СССР, в различных городах России, на многих международных, всесоюзных и республиканских фестивалях, конкурсах пианистов, на которых был удостоен дипломов и званий. Многие его выступления отмечались положительными рецензиями в местной и зарубежной прессе.

Не случайно, что в годы интенсивной исполнительской деятельности ему было присвоено звание "Заслуженный артист" (1967), а в 1981 году – звание "Народный артист Азербайджана". Он также получил несколько почетных грамот Президиума Верховного Совета Азербайджана и Туркмении.

На протяжении всей своей исполнительской карьеры много гастролировал и проводил мастер-классы в России, Польше, Австрии, Турции, Германии, Дании, Бельгии, Италии, Чехии, арабских странах. Неоднократно приглашался в качестве председателя государственных выпускных экзаменов в Ленинградскую, Новосибирскую, Тбилисскую консерватории. На гастролях он выступал с прославленными коллективами академических симфонических оркестров Ленинграда, Москвы, турецкими исполнителями. Он выступал с такими дирижерами, как Ниязи, Чингиз Гаджибеков, Рауф Абдуллаев, Рамиз Меликасланов, Назим Рзаев, Владимир Есипов, Хикмет Шимшек, Вахтанг Жордания, Юрий Темирканов, Юрий Серебряков.

Десять лет Зохраб Адыгезалзаде был ректором существовавшей в те годы Народной консерватории. За годы работы он выпустил большое количество квалифицированных пианистов, которые достойно представляют азербайджанскую фортепианную школу по всему миру (Германия, Франция, США, Турция, Россия). Совместное творчество с Фикретом Амировым, Гара Гараевым, Севдой Ибрагимовой, Джовдетом Гаджиевым, Сарваром Ганиевым и другими классиками проходят красной нитью через его жизнь.

Работая в Турции на протяжении последних 22 лет, Зохраб Адыгезалзаде никогда не терял связи с Азербайджаном. Он часто приезжал в Баку, где проводил мастер-классы в большом зале Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

А в Турции он фактически стоял у истоков музыкального образования европейского типа, в начале процесса формирования системы профессионального музыкального обучения.

В 1990 году он выступил с концертами в Анкаре, Стамбуле, Бурсе, Измире. Это было время, когда только осуществлялись первые шаги по сближению между двумя странами, и каждая встреча была не только дань протоколу, но и поводом для выражения эмоций, симпатии и искреннего интереса друг к другу.

Зохраб Адигезалзаде, встретившись с министром культуры Турции Намиком Кемалем Зейбеком, получил предложение работать в Турции. Приехав в Анкару, он за один год дал 16 концертов. Затем возглавил кафедру фортепиано Государственной консерватории Университета "Анадолу" в Эскишехере. Помимо блистательной педагогической и исполнительской деятельности, он ввёл множество полезных новшеств в деятельность консерватории. Например, как заведующий кафедрой он способствовал введению курсов по истории пианизма, методики и педагогики, создал три симфонических оркестра, открывал концертные залы, проводил различные конкурсы. Многие новшества были связаны с активным приобщением учащихся к концертно-исполнительской деятельности. Для этого, наряду с ежегодным экзаменом, учащиеся выступают 4 раза в течение года на закрытых и открытых вечерах. Ещё одно новшество - активное сотрудничество с русской исполнительской школой. Турецкий университет каждый год отправляет лучших студентов музыкального факультета для продолжения образования в Москве, и, в свою очередь, в Университет "Анадолу" регулярно приезжают с мастер-классами ведущие московские профессора. На этих фестивалях и по сей день с успехом выступают воспитанники Зохраба Адыгезалзаде, который всячески пропагандировал азербайджанскую музыку, включая её в свои выступления, а также в программы учащихся.

Зохраб Адыгезалзаде был не только прекрасным музыкантом, но и примерным главой семьи. И после себя оставил не только великое наследие и талантливых учеников, но и его дети пошли по его стопам. Фарид Адыгезалзаде - лауреат международных конкурсов, на протяжении более двадцати лет работает в Университете "Анадолу", и Мурад Адыгезалзаде – директор Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева, народный артист Азербайджана, профессор, продолжают славное дело отца.

Зохраба Адыгезалзаде нет с нами уже восемь лет, но он навсегда останется гением азербайджанского музыкального искусства. И музыканты не одного поколения продолжают опираться на его достижения, открывая новые горизон­ты исполнительского мастерства.

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