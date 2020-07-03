Актеры театра КВН "Planet Parni iz Baku" поддержали Бахрама Багирзаде (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участники театра КВН "Planet Parni iz Baku" записали видеообращение в поддержку заслуженного артиста Азербайджана Бахрама Багирзаде, заболевшего коронавирусом, сообщает Trend Life.

В видеообращении актеры театра декламируют стихотворение Хафиза Бахыша "Bizim dost itirən vaxtımız deyil" (Не время терять друга…). Они обратились к Бахраму Багирзаде с призывом: "Артист народа, театр ждет тебя!".

Отметим, что состояние Бахрама Багирзаде, заразившегося коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и проходящего лечение в Центральном таможенном госпитале, остается тяжелым, но в целом наблюдается позитивная динамика. Три дня назад он был отключен от аппарата ЕКМО, и в данное время подключен только к аппарату ИВЛ.

13 июня Бахрам Багирзаде был переведен в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя из другой больницы, где он ранее лечился от коронавирусной инфекции. Было выявлено повреждение более 90% легочной ткани. Несмотря на интенсивное лечение с подключением к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких), улучшения не было достигнуто. Поэтому пациент был также подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг. Отметим, что Багирзаде также является актером "Planet Parni iz Baku".

(Автор: Джани Бабаева)