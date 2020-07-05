Джавид Имамвердиев отмечен в России за развитие авторской песни (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Международная Грушинская академия отметила Джавида Имамвердиева дипломом "Грушинское братство" за огромный и благотворный вклад в развитие Международного Грушинского интернет-конкурса, сообщает Trend Life.

В этом году Грушинский фестиваль впервые прошел в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

Грушинский фестиваль - песенный фестиваль, с 1968 года регулярно проводимый под Самарой. Официальное название - Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Один из старейших и крупнейших фестивалей авторской песни. Фестиваль проводится в форме туристического слета, в условиях палаточного лагеря. Главная концертная площадка фестиваля - плавучая сцена в форме гитары.

Джавид Имамвердиев - президент Бакинского Клуба авторской песни и Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии, член легендарной команды КВН "Парни из Баку", композитор, бард, поэт, продюсер и режиссер.

(Автор: Вугар Иманов)