Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО)

Культура 28 июля 2020 18:08 (UTC+04:00)
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея на своей официальной странице в Facebook представила произведения народного художника Азербайджана Асафа Джафарова (1927-2000 годы), сообщает Trend Life.

Асаф Джафаров родился 28 июля 1927 года в Баку. Первым наставником Джафарова стал Азим Азимзаде. С 1945 по 1950 год художник учился в Бакинском художественном училище. В 1957 году с красным дипломом окончил Московский государственный академический художественный институт. Асаф Джафаров был очень талантливым, одаренным живописцем. Еще на раннем этапе творческой деятельности художника, его работы вошли в фонд Третьяковской галереи.

Всем произведениям мастера кисти присущ насыщенный, декоративный цвет, благодаря чему его картины достигают большого эмоционального звучания.

Видное место среди произведений мастера занимают портретные работы – композитора Арифа Меликова, художника Саттара Бахлулзаде, драматурга, поэта Джафара Джаббарлы, певца Рашида Бейбутова и многих других. Джафаровым написана серия абшеронских пейзажей – "Абшерон", "Каменные заборы", "Селение Маштаги", "Золотые пески Абшерона", "Жаркий день", "Зима в Баку", "Инжирный куст", "Весна", "Вечерний мотив" и другие. В своем творчестве Джафаров обращался и к историческому жанру.

Художник много путешествовал, посетил, в частности, большинство европейских стран. Он был участником многочисленных выставок по всему миру.

(Автор: Джани Бабаева)

Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Image
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Image
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Image
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Image
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Image
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Image
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Эмоциональное звучание в картинах Асафа Джафарова (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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