Израиль-Азербайджан - "Наследие нефтяных королей" Фуада Ахундова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При организации Азербайджанского культурного центра "АзИз" прошла онлайн-лекция "Наследие нефтяных королей" Фуада Ахундова, сообщили Trend Life в Международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз".

В лекции "Наследие нефтяных королей" Фуад Ахундов рассказал о миллионерах, поднявшихся на волне первого нефтяного бума в конце 19-го начале 20-го века в Баку.

"Блестящие лекции Фуада Ахундова о Баку уже давно стали притчей во языцех. Фуада Ахундова можно слушать бесконечно, и не только потому, что каждое слово из его уст - это откровение и открытие для многих из нас, но и потому, сколько любви и экспрессии вкладывает рассказчик в то благородное дело, которое стало смыслом и сутью его жизни.

За два часа, которые пролетели как мгновение, автор рассказал о принципах профессиональной деятельности братьев Нобель в Баку, о богатейшем архитектурном и культурном наследии нефтепромышленников и меценатов Г.З.Тагиева и М.Нагиева, Ш.Асадуллаева, М.Мухтарова, а также о драматичной судьбе как их самих, так и их близких после советизации Азербайджана", - подчеркнуто в сообщении.



Видеоролик с около двухчасовым выступлением Фуада Ахундова позволяет получить более полные сведения о финансовом расцвете, профессиональных успехах, трагических судьбах и о том наследии, которое оставили эти незаурядные личности в истории Азербайджана.

Отметим, что Азербайджанский культурный центр "АзИз" продолжает традицию популяризации азербайджанской поэзии устами израильских школьников. Во время прошедшей лекции выступил ученик 11-го класса школы "Наалаль" Рой Раби.

Рой Раби родился в Израиле, а его родители репатриировались из Франции. Никто в семье не говорит по-русски, однако все влюблены в русскую классическую литературу. Мечтая о том, что Рой сможет читать Лермонтова, Пушкина, Толстого и других классиков на языке оригинала, для мальчика наняли учителя русского языка. Известный педагог Бронислава Винницкая на протяжении десятилетий обучает маленьких израильтян великому и могучему языку, знание которого, безусловно, обогащает и расширяет кругозор.

На этой онлайн-встрече Рой Раби нежно и проникновенно прочитал стихотворение "Скажи глазам твоим", которое написал классик азербайджанской поэзии Расул Рза. Эти стихи в переводе на русский язык М.Павловой известны ещё и тем, что популярный композитор Полад БюльБюльоглу положил их на музыку и она звучала в исполнении самого автора, а также в исполнении Муслима Магомаева.

Лекция не обошлась без сюрприза. Живущая в Израиле бывшая бакинка Татьяна Рудник продемонстрировала фото, снятое в Баку в начале 20-го века, на котором изображены её мама Дебора, тётя Фанни, бабушка Нехама и дедушка Григорий Фрадкин, который работал у братьев Нобель управляющим нефтяными резервуарами. Они жили в "Чёрном городе" в построенном Нобелем для своих работников коттедже со всеми удобствами и даже имели свой экипаж. Во время революционных событий их дом, так же, как и многие жилища мирных бакинцев, был подожжен большевиками и их сподвижниками - армянскими националистами. Спасая жену и детей, глава семьи погиб. Так, с приходом Советской власти закончилась благополучная жизнь семьи Фрадкиных, а также и абсолютного большинства населения Азербайджана. Сейчас в Афуле проживают две внучки, правнуки и праправнуки светлой памяти Нехамы и Григория Фрадкиных.