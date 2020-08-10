Музыки мира - азербайджанская этно-джаз группа в России

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанская этно-джаз группа "Cəngi" ("Джанги") приняла участие в V Санкт-Петербургском международном этническом фестивале "Музыки мира", сообщает Trend Life.

Фестиваль в текущем году прошел в формате онлайн-трансляции. В его программе прозвучали этно-рок, этно-джаз, этно-электроника в исполнении музыкантов из России, Азербайджана и Казахстана. Вместе с группами выступили лауреаты Всероссийского открытого конкурса "Музыки мира".

Фестиваль "Музыки мира" - этническая музыка народов России и ближнего зарубежья в современном преломлении, всемирно известные исполнители с Востока и Запада. Идея фестиваля - сохранение национальных традиций и, одновременно, стремление говорить со зрителями на современном музыкальном языке.

Руководителем этно-джаз группы "Cəngi" является народный артист Мирджавад Джафаров (уд). В состав коллектива входят - заслуженный артист Руслан Гусейнов (бас-гитара), Мирджавид Джафаров (тар), Ниджат Байрамов (ударные), Васиф Гусейнзаде (фортепиано).

Этно-джаз группа "Cəngi" при Главном Управлении культуры города Баку действует с 1992 года. Группа виртуозно сочетает классический джаз с народными песнями и азербайджанскими национальными инструментами. Коллектив участвовал в фестивалях в США, Норвегии, Турции, Франции, Казахстане и других странах. С 2001 года руководителем группы является народный артист, виртуозный исполнитель на таре и уде Мирджавад Джафаров.

(Автор: Джани Бабаева)