Мир будет спасен – онлайн-выставка азербайджанских студентов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Азербайджанской государственной академии художеств открылась онлайн-выставка "Dünya xilas olacaq" (Мир будет спасен), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В экспозицию вошли около 90 произведений 69 художников. Выставка организована в ходе совместного проекта студентов Азербайджанской государственной академии художеств, Колледжа искусств при Академии и Азербайджанского государственного экономического университета.

Руководитель проекта педагог Колледжа искусств – архитектор и дизайнер Фарах Амирова. Цель выставки – поддержка в борьбе с коронавирусом, просвещение и повышение информированности о способах защиты от этого вируса.

(Автор: Джани Бабаева )