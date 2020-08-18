Мир будет спасен – онлайн-выставка азербайджанских студентов (ФОТО)
БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Азербайджанской государственной академии художеств открылась онлайн-выставка "Dünya xilas olacaq" (Мир будет спасен), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.
В экспозицию вошли около 90 произведений 69 художников. Выставка организована в ходе совместного проекта студентов Азербайджанской государственной академии художеств, Колледжа искусств при Академии и Азербайджанского государственного экономического университета.
Руководитель проекта педагог Колледжа искусств – архитектор и дизайнер Фарах Амирова. Цель выставки – поддержка в борьбе с коронавирусом, просвещение и повышение информированности о способах защиты от этого вируса.
(Автор: Джани Бабаева )
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