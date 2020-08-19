Представлен первый трейлер фильма Хилала Байдарова, включенного в программу Венецианского кинофестиваля (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети представлен первый трейлер фильма азербайджанского режиссера Хилала Байдарова "Səpələnmiş ölümlər arasında" ("Среди рассыпанных смертей"/In Between Dying), включенного в основную конкурсную программу 77-го Венецианского международного кинофестиваля, сообщает Trend Life.

Венецианский международный кинофестиваль пройдет со 2 по 12 сентября. В этом году жюри основного конкурса возглавляет голливудская актриса Кейт Бланшетт.

Кинолента "Səpələnmiş ölümlər arasında" снята кинематографистами Азербайджана и США. Авторы сценария – Рашад Сафар и Хилал Байдаров, исполнительные продюсеры – Денни Гловер, Сусан Рокфеллер.

Хронометраж фильма - 88 минут. В фильме заняты актеры Орхан Искендерли, Рена Аскерова, Марьям Нагиева, Мурват Абдулазизов, Кямран Гусейнов, Самир Аббасов и другие.

(Автор: Джани Бабаева)