Азербайджан – Узбекистан: конкурс исполнителей на народных музыкальных инструментах

БАКУ /Trend Life/ - С 10 по 18 сентября текущего года по проекту Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане состоится Международный онлайн-конкурс исполнителей на народных струнных музыкальных инструментах Азербайджана и Узбекистана, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Конкурс проводится при участии и поддержке национальных консерваторий двух стран, а также оркестра узбекских народных инструментов.

Основная цель конкурса - популяризация национальных музыкальных инструментов, поддержка и стимулирование творчества молодых музыкантов, развитие профессиональных навыков, выявление новых талантливых исполнителей, а также продвижение и популяризация народной музыки в целом.

Конкурс будет проводиться в онлайн-формате по следующим номинациям: тар -кашкарский рубаб, кяманча - гиджак и музыкальный инструмент уд.

Каждый участник будет исполнять национальную музыку на струнном инструменте. В целом, наряду со страной, представляемой участником, он может исполнить произведение, относящееся к другой стране.

По каждой номинации победителям будут вручены почётные дипломы и денежные премии от Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане.

Выступление участников конкурса будет оценено жюри в составе пяти человек, в которое войдут известные специалисты в данной области из Азербайджана и Узбекистана.

В конкурсе могут принять участие исполнители, работающие в концертных организациях, театральных, радио и телевизионных учреждениях, а также студенты высших и средних специальных музыкальных учебных заведений.

Возраст участников от 16 до 35 лет.

Завершится онлайн-конкурс 18 сентября 2020 года, в этот же день и состоится онлайн гала- концерт с участием победителей.

(Автор: Джани Бабаева )