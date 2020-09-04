Гротеск и фантастическая птица Симург — картины азербайджанской художницы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея на своей странице в Facebook разместила работы заслуженного художника Азербайджана Инны Костиной, сообщает Trend Life.

Инна Костина родилась в Баку, окончила в Москве ВГИК по специальности художник-постановщик игрового кино и телевидения. С 1987 года по сегодняшний день работы Костиной экспонируются в музеях и галереях более 30 стран мира, включая Италию, Германию и Норвегию.

Костина известна как самобытный живописец, поклонникам искусства хорошо знакомы ее произведения, выполненные в технике холодного и горячего батика.

Инна Костина — директор-координатор серьезного проекта — проводимых с 1996 года в Шеки при поддержке посольства Норвегии в Азербайджане художественных симпозиумов.

В конце 1990-х - начале 2000-х годов Инна Костина создала серию работ "Simurq" в технике батик. Симург – фантастическая птица, персонаж мифологии тюркоязычных народов. Цикл напоминает азербайджанскую средневековую миниатюрную живопись и одновременно монументальные витражи в средневековых готических соборах.

В октябре 2016 года в Баку была организована выставка Костиной под названием "İstidir, qaqaş" ("Жарко, брат"). Художник написала серию полотен, в стиле гротеск, посвященных повседневным реалиям. В 2017 году состоялась выставка работ Костиной "Təsadüf" ("Неожиданность"/"Встреча"), в экспозицию вошли работы, выполненные в технике горячего и холодного батика.

В ноябре 2019 года в Азербайджанском национальном музее ковра прошла персональная выставка Костиной под названием "Кялагаи: шелковые крылья". В экспозицию вошли более 30 экземпляров платков кялагаи из личной коллекции Инны Костиной, а также 30 ее авторских панно, выполненных на шелке в технике батик.

Инна Костина является лауреатом ряда республиканских и международных конкурсов, участницей более 250 различных выставок.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)