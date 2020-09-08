Азербайджанский фильм признан лучшим в Италии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм "Степняк" (Çölçü) азербайджанского режиссера Шамиля Алиева удостоен приза "Лучший художественный фильм" международного кинофестиваля Mirabilia International Film Awards 2020 (Италия), сообщил Trend Life автор картины. Результаты были объявлены в режиме онлайн в связи пандемией коронавируса COVID-19. 9 сентября в 21:00 по итальянскому времени состоится первая онлайн-встреча победителей с "Poltronissima" в Италии.

Фильм "Степняк" снят в 2012 году по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. Картина удостоена более 55 призов и наград более 90 международных кинофестивалей и форумов.

Автор сценария - Видади Гасанов, оператор-постановщик - Рафиг Гулиев, художники-постановщики - Рафиг Насиров и Ибрагим Халил Аминов, монтажеры - Фарид Ахундов, Рафиг Гулиев, композитор - Рауф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Азер Гулиев.

В ролях: Бахруз Вагифоглу (молодой Степняк), Видади Гасанов (пожилой Степняк), Джавидан Мамедли (Степняк в детстве), Вюсал Мехралиев, Саломе Демуриа (Грузия) и другие.

Сюжет фильма: Молодой степняк живет вдали от городов, тесно общаясь с природой. Отец (Улу) учит его всем премудростям степной жизни. Вскоре после смерти отца он знакомится с девушкой, приехавшей из поселка. Знакомство с ней - новая страница в его жизни, шаг в большую, неизвестную ему доселе жизнь...

(Автор: Вугар Иманов)