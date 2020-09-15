В Азербайджане проходит художественный конкурс, посвященный шехиду Самиру Качаеву

БАКУ /Trend Life/ - Фонд пропаганды духовных ценностей, Азербайджанская государственная академия художеств и Общественное объединение "Sənətşünaslıqın təbliği" ("Пропаганда искусствоведения") проводят конкурс-выставку на тему "Aprel döyüşləri və şəhid-heykəltaraş Samir Kaçayev" ("Апрельские бои и скульптор-шехид Самир Качаев"), сообщили Trend Life в оргкомитете проекта.

В связи с объявлением в стране режима карантина завершить конкурс в запланированные сроки не удалось, поэтому организаторы решили продлить его до пятого октября. Победители будут объявлены во второй половине октября.

В конкурсе могут принять участие студенты художественных факультетов высших учебных заведений республики.

Авторы должны представить на конкурс произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Фотографии работ должны быть отправлены на электронный адрес ziyadxan_ali@mail.ru

Победителям конкурса будут вручены денежные награды и дипломы.

(Автор: Джани Бабаева)