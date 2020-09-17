Азербайджанский фильм претендует на российско-британскую премию SIFFA (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Полнометражный художественный фильм "Фарида" будет представлен в конкурсной программе Сочинского международного кинофестиваля и кинопремии SIFFA (Sochi International Film Festival & Awards), сообщили Trend Life в пресс-службе кинокомпании Narimanfilm.

SIFFA - российско-британский открытый международный кинофестиваль, который проводится c 2016 года два раза в год: в декабре в российском городе Сочи, и в марте в британском городе Лондон. Второе название "Ирида" - в честь древнегреческой богини радуги. В столице Великобритании в этом году он был отменен из-за эпидемии коронавируса. В Сочи он пройдет с 3 по 7 ноября. Международное жюри возглавит российский режиссер Владимир Хотиненко.

Фильм "Фарида" был снят азербайджанской кинокомпанией "Нариманфильм" совместно с Санкт-Петербургской школой нового кино. Автор сценария и режиссер - Ксения Лагутина, оператор - Дмитрий Наговский, звукорежиссёр - Александр Демьянов, художник по костюмам - Филиппа Ныркова, художник по гриму - Александра Косвинцева, продюсер - Нариман Мамедов. Главную роль в фильме исполняет молодая актриса Марьям Ибрагимова. Также в картине снимались Абдукарим Насиров, Диля Улашева и другие актеры.

Фильм повествует о молодой жительнице селения Хыналыг, которая приезжает в Санкт-Петербург в поисках пропавшего мужа. Большой город сводит и разводит её с разными людьми и переворачивает ее жизнь с ног на голову.

Фильм снят в жанре драма. Съемки картины проводились в Санкт-Петербурге.

В этом году картина была отмечена в номинации "Лучший режиссёр" IV Фестиваля современного российского кино "Горький fest" в Нижнем Новгороде, и "Лучшая женская роль" и третье место на IХ Московском кинофестивале "Будем жить".

(Автор: Вугар Иманов)