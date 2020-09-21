Укрпочта выпустила почтовую марку, посвящённую проекту азербайджанского художника-аниматора (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Укрпочта выпустила почтовую марку, посвящённую проекту азербайджанского художника-аниматора и орнаменталиста Эльчина Оруджева под названием Tartoniks, сообщает Trend Life. Марка выпущена тиражом 100 000 штук.

Презентация марки прошла в пресс-центре Hilton (Измир, Турция) с участием почетного консула Украины в городе Измир Четина Гюверджина, который отметил, что реализация международного турецко-украинского анимационного проекта Tartoniks является дальнейшим вкладом в укрепление и развитие культурных связей между странами.

Генеральный директор Animation studio "Tartoniks" Эльчин Оруджев рассказал о проекте "Тартоникс", над которым работает много лет, снят сериал. Созданные им сказочные, чудесные Тартоники пользуются популярностью в Украине и Турции.

"Наша концепция пропитана позитивом, добром и любовью. В своих анимационных фильмах мы учим наших малышей быть добрыми, умными, вежливыми и отзывчивыми. Мой проект начался с обычного хобби. Но благодаря неустанному труду Тартоники завоевали любовь очень многих. Такие проекты очень актуальны для популяризации страны во всем мире, так как сегодня детские анимационные фильмы и компьютерные игры взывают огромный интерес. А персонажи "Тартоников" настолько необычные и привлекательные, что нравятся всем, независимо от национальности, религии, пола, возраста, профессии и т.д.", - отметил Оруджев.

Все персонажи являются жителями причудливой планеты Тартония, отличаются ярким позитивом и добротой, что благотворно воздействует на детскую психику. Эльчин Оруджев практически создал новое, уникальное направление в художественном моделировании персонажей.

"Проект Tartoniks направлен на развитие младшего поколения, с учетом индивидуальных качеств ребенка, несет познавательный и воспитательный характер. Мир "Тартоников" создан с точки зрения абсолютной и полноценной жизненности персонажей, условий обитания и взаимоотношений. Сюжетные линии помогают ребенку познавать целый мир — как внутренний, так и окружающий. Персонажи наделены индивидуальными качествами, образны и колоритны. Каждый из них сталкивается с проблемами, разрешение которых, позволит в будущем, адаптироваться к взрослению и будет способствовать развитию подрастающего поколения. Сюжеты способствуют развитию логического мышления, чувства юмора, ритма,восприятия звука, а также нравственных, моральных, мыслительных и социальных качеств", - отметил художник-аниматор.

Эльчин Оруджев много лет живет и работает в Украине, а ныне и в Турции. Родился 29 октября 1969 года в Нахчыване. Учился в Академии железнодорожного транспорта в Харькове. Также в Харьковском национальном университете имени Каразина он окончил два факультета - "Бизнес и менеджмент" и "Социология". В Украине он и создал свой проект "Несуществующие существа", или "Тартоники" (анимационное название), который вошел не только в учебную программу Харьковской государственной академии дизайна и искусств, но и в книгу "Национальный реестр рекордов Украины - 2016". Причем Эльчин стал первым азербайджанцем, который вошел в историю рекордов Украины. Он отличился в номинации "Самая большая коллекция анимационных персонажей, созданных одним человеком" (509). Ныне их число превысило тысячу. Причем каждый персонаж имеет свое имя. СМИ назвали его азербайджанским Уолтом Диснеем.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)