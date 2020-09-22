В Баку пройдет Международный кинофестиваль – больше всего заявок от итальянцев

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане завершен прием заявок на участие в Международном фестивале документального кино DokuBaku (DokuBaku International Documentary Film Festival), об этом Trend Life сказал исполнительный директор проекта Огтай Намазов.

Фестиваль пройдет с 26 октября по первое ноября 2020 года в онлайн-формате.

"На участие в фестивале от режиссеров из 53 стран мира поступило свыше 250 заявок - из них 90 полнометражных картин и более 160 короткометражных кинолент. География участников обширна, однако, в этом году больше всего заявок от зарубежных кинематографистов поступило из Италии, режиссеры этой страны направили 21 фильм. Из Германии на фестиваль заявлены 19 кинолент, а из США – 16", - отметил Намазов.

По словам исполнительного директора фестиваля, многие международные кинофорумы сейчас проходят дистанционно, и DokuBaku в 2020 году также будет проведен в онлайн-формате.

"Мы сотрудничаем с одной из престижных европейских киноплатформ, и азербайджанским зрителям в течение недели будет предоставлена возможность посмотреть фильмы фестиваля ", - добавил он.

Огтай Намазов также подчеркнул, что основная конкурсная программа фестиваля будет объявлена к концу сентября – началу октября. В состав жюри войдут специалисты из Азербайджана, Чехии, Турции, Ирана и других стран.

Напомним, что впервые Международный фестиваль документального кино DokuBaku был проведен в Баку 12 - 20 октября 2017 года.

DokuBaku - независимый кинофестиваль, организованный группой кинематографистов. В рамках фестиваля проходят показы фильмов, мастер-классы, а также обсуждения и дебаты по социальным вопросам с участием местных и международных кинематографистов. Одна из целей — побуждение азербайджанских режиссеров к созданию документальных картин.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)