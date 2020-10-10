С душой из Чехии - песня из фильма "Список Шиндлера" в память о шехидах и жертвах среди мирного населения Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В результате атак, совершаемых ВС Армении c 27 сентября, погиб 31 и ранен 171 мирный житель Азербайджана. Памяти этих жертв и шехидов, отдавших свои жизни во имя освобождения оккупированных территорий Азербайджана от армянских агрессоров, юная талантливая скрипачка, ученица Чешской консерватории в Праге Джанель Наджафли посвятила известную композицию из фильма "Список Шиндлера", сообщает Trend Life.

Музыка к фильму "Список Шиндлера" - Shindler's List написана культовым американским композитором и дирижером Джоном Таунером Уильямсом.

Джанель Наджафли родилась 24 марта 2002 года в Баку. С двух с половиной до пяти лет она была солисткой детского музыкального театра Aysel, созданного видным композитором, народным артистом Огтаем Зульфугаровым. Талант девочки настолько покорил композитора, что он даже посвятил четырехлетней Джанель композицию "Caneldir adım". Выпускница средней специализированной музыкальной школы имени Бюльбюля, она была ученицей композитора Аяза Гамбарли. В юные годы стала солисткой Государственного детского оркестра Tutti, созданного прославленным дирижером, народным артистом Теймуром Гёйчаевым. Ныне 18-летняя скрипачка является концертмейстером первых скрипок этого коллектива, а также солисткой Государственного молодежного оркестра и участницей проекта "Gənclərə dəstək" Государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, созданного народным артистом Мурадом Адыгезалзаде. Наджафли проходит обучение в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (заочно, в классе заслуженного учителя, профессора Фатимы Идиатуллиной) и Чешской консерватории в Праге (очно, в классе всемирно известного скрипача, профессора Романа Федчука). Является лауреатом международных конкурсов и фестивалей в Азербайджане, Польше, Чехии, России, Бельгии, США, Турции и других стран.

(Автор: Вугар Иманов)