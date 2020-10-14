"Карабах – это Азербайджан!" - выставка патриотических плакатов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Профессорско-преподавательский состав и студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств провели выставку патриотических плакатов и постеров под названием "Qarabağ Azərbaycandır!" ("Карабах – это Азербайджан!"), сообщает Trend Life.

Руководители проекта – профессор, народный художник Ариф Азиз, декан художественного факультета Университета Севиль Керимова, координатор – преподаватель кафедры дизайн и декоративное искусство Гюнель Джафарзаде.

В экспозицию вошли работы, посвященные Нагорному Карабаху, истории Азербайджана, произведения отражают доблесть и мужество Вооруженных сил Азербайджана на пути освобождения наших исконных земель от армянских захватчиков.

Участники выставки отмечают, что сердца всех граждан Азербайджана бьются в унисон с Родиной.

Педагоги и студенты Университета подчеркивают, что люди искусства, художники всегда в своих работах отражали тему Карабаха, и сегодня они тоже не могут оставаться равнодушными, и своим творчеством демонстрируют поддержку азербайджанским военнослужащим, которые мужественно борются за территориальную целостность нашей Отчизны.

Художники подготовили работы за короткий срок, несмотря на то, что такое направление, как социальный плакат, требует особого технического и творческого подхода.

По словам студентов, тема, которая отражена в работах, актуальна уже около 30 лет.

"Боль о Карабахе, о наших землях была с нами все эти годы, это наша рана. Мы верим в Победу! Карабах – это Азербайджан!",- подчеркивают они.

Отметим, что выставка продлится до конца октября, она также представлена и в виртуальном формате.

(Автор: Джани Бабаева)