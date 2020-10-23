Стартовал Международный конкурс искусств Karabakh Cup 2020

БАКУ /Trend Life/ - С 21 октября по 17 ноября Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана организован Международный конкурс искусств "Karabakh Cup 2020". Конкурс проводится в Агджабадинском и Бардинском районах уже 6 лет. В этом году его проведение планировалось в Агдамском районе, но в связи с пандемией и военными действиями будет проводиться в заочном формате.

"Верим, что в ближайшие дни мы получим известие о полной победе над армянскими агрессорами, славный трехцветный флаг Азербайджана будет гордо развеваться в небе Карабаха! Память о всех наших шехидах, погибших в боях за Родину, навсегда останется в наших сердцах. Всем известно, что Кубок Карабаха проводится не первый год. Ежегодно в конкурсе принимают участие деятели искусства из всех регионов, столицы Баку, а также соседних стран - Грузии, Турции, Ирана, России, Украины и других стран. Одна из целей конкурса - укрепить любовь к Родине и вдохновить всех, от детей до взрослых. Карабах - это наше настоящее, наше будущее, наша печаль и наша радость. Одним словом, Карабах для нас все! Мы обязаны передать эту любовь следующему поколению, от детей к взрослым. Это наша почетная работа, наш гражданский долг. Верим, что в следующем году мы будем проводить "Кубок Карабаха" в Карабахе, а не в каком-либо регионе. Желаю успехов всем участникам конкурса. От имени нашей команды мы благодарим жюри и учителей, воспитывающих талантливую молодежь, которые всегда поддерживают нас в таких проектах", - отметил член правления СМА и президент АТА Азиз Азизов.

Все видеоматериалы конкурса размещены на канале YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLi5Fd-n3_ODar2IYRRxhqNIk9tGE2d26T

Материалы конкурсов изобразительного искусства будут размещены в Facebook по адресу

https://www.facebook.com/AGI.org.az/.

В состав жюри входят высококвалифицированные специалисты, заслуженные деятели культуры и искусства Азербайджана. Оргкомитет конкурса не имеет отношения к жюри! Жюри имеет право не присуждать награды, по желанию дублировать отдельные места! Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит!

Награждение:

В каждом жанре определяется обладатель Гран-при. Участникам присваиваются звания ДИПЛОМАТ I, II, III степени и ЛАУРЕАТ I, II, III степени в каждой номинации в каждой возрастной категории. Жюри оставляет за собой право не присуждать Гран-при или другие титулы и их повторять.

Контакты для регистрации:

+99412 4971236

+99450 2502293

+99450 2502296

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(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)