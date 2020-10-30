Марш из Франции – Азербайджан, поднимайся! (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Французская пианистка, вокалистка, дирижер и композитор, наша соотечественница Илаха Агуи представила авторский патриотический марш "Азербайджан, поднимайся!" в поддержку армии и народа Азербайджана в борьбе против армянских агрессоров, сообщает Trend Life.

На протяжении около 30 лет Арменией было оккупировано 20 процентов территории Азербайджана – Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, в стране около одного миллиона беженцев. В результате контрнаступательной операции армии Азербайджана удалось освободить часть территории, города и села Физулинского, Тертерского, Кельбяджарского, Губадлинского, Зангиланского, Джабраильского и других районов страны.

Илаха Агуи родилась в Баку, училась на факультете специального менеджмента Западного Университета. На протяжении последних 25 лет живет во французском городе Кольмар, пропагандируя азербайджанское искусство. Замужем, трое детей. Является выпускницей дирижерского факультета и преподавателем Кольмаровской национальной консерватории (Conservatoire National de Colmar).

(Автор: Вугар Иманов)