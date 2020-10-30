Дороги, ведущие в Карабах - альбом из Германии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Берлине вышел альбом известного азербайджанского художника Ашрафа Гейбатова "Wege nach Karabach" (Дороги, ведущие в Карабах) на немецком и азербайджанском языках, сообщил Trend Life автор. Работы созданы 70-летним мастером кисти в 1972 и 1978 годах в Карабахе и немного доработаны художником.

"С нетерпением жду полного освобождения наших земель, оккупированных на протяжении почти 30 лет армянскими агрессорами, прекрасного края Карабаха, где хотелось бы создать новые произведения. Сегодня все азербайджанцы, в том числе, живущие вне пределов исторической родины, с нетерпением ждут нашей победы над армянскими агрессорами и восстановления территориальной целостности. Наше дело правое и справедливое! Карабах – это сердце и душа Азербайджана! Это наша священная земля, куда мы возвращаемся после долгого отсутствия. Пусть наступит мир!", - отметил Ашраф Гейбатов.

Ашраф Гейбатов - народный художник Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, Академии художеств России, Объединения художников Германии, обладатель международного диплома "Посол мира". Он первый азербайджанский художник, чьи картины выставлялись во дворце ООН в Женеве, дворце президента Румынии, штаб-квартире НАТО, дворце короля Иордании, резиденции герцога Люксембургского, канцелярии Ватикана, а также в известных салонах Мальты. Его многогранные работы с интересом встречали в Азербайджане, России, Франции, Испании, Италии, Израиле, Индии, Египте, Турции, Германии, Швеции, Бельгии, на Мальте и других странах.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)