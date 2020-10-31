В Азербайджане объявлен детский конкурс поэтических произведений на патриотическую тему

БАКУ /Trend Life/ - Республиканская детская библиотека имени Фирудин бека Кочарли объявила о проведении конкурса поэтических произведений на патриотическую тему, сообщает Trend Life.

Основная задача проведения конкурса – воспитание детей и подростков в духе патриотизма, поощрение участников к написанию поэтических произведений о Родине, а также выявление новых талантов.

Конкурс проводится среди детей и подростков в возрасте 7-17 лет. На конкурс участник может представить только одно произведение. Работы принимаются до 30 ноября текущего года.

По итогам конкурса члены жюри выберут трех победителей.

(Автор: Джани Бабаева)