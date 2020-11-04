Забит Самедов сыграет в сериале с турецкой звездой Бураком Озчивитом (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Всемирно известный азербайджанский кикбоксер Забит Самедов примет участие в съемках популярного турецкого исторического сериала "Kuruluş Osman", сообщает Trend Life.

Информацией об этом на своей странице в Instagram поделился продюсер сериала Мехмет Боздаг.

"Азербайджанский кикбоксер Забит Самедов, который заставил нас гордиться своими успехами во всем мире, присоединился к сериалу "Kuruluş Osman"", - написал на своей странице продюсер.

В своем сообщении Боздаг также поприветствовал Азербайджан, и пожелал победы нашим Вооруженным силам.

Отметим, что в сериале заняты такие звезды турецкого кино как Бурак Озчивит, Йийит Учан, Нуреттин Сёнмез, Дидем Балчин и многие другие.

(Автор: Джани Бабаева )