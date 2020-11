Азербайджан. Здесь и сейчас. Вооружившись искусством (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бакинская галерея QGallery совместно с базирующимся в Берлине филиалом - QGallery Berlin проводят онлайн-выставку "Azerbaijan. Here Today. Armed with the Arts" ("Азербайджан. Здесь и сейчас. Вооружившись искусством"), сообщает Trend Life.

Онлайн-выставка проходит в дни, когда доблестная армия Азербайджана освобождает земли страны от многолетней армянской оккупации. Цель художественного проекта - поддержка территориальной целостности Азербайджана во всем мире. Данная онлайн-выставка является своеобразным посланием мира, достичь которого можно только в условиях солидарности и сотрудничества.



Как отмечается в сообщении галереи, на фоне пандемии COVID 19 искусство стремительно переместилось и продолжает перемещаться в онлайн: "По мере того, как добавляются новые работы, онлайн-выставка Azerbaijan. Here Today. Armed with the Arts постоянно обновляется. На сегодня в рамках выставки уже представлены работы 56 авторов из 24 стран мира, включая художников и скульпторов из Азербайджана, Аргентины, Латвии, Иордании, Индии, Германии, США, Ирана, Румынии, Болгарии, Македонии, Сербии, Узбекистана, Туниса, Бельгии, Украины, Греции, Грузии, Чехии, Великобритании, Франции, Испании, Швейцарии и Колумбии".



Заявку на участие в проекте можно подать, отправив свои работы посредством электронной почты [email protected] Представляемые работы, независимо от того, когда они были созданы, должны отражать идею и цель выставки.

"Для участников нет возрастных ограничений, как и для самого искусства, участие в выставке бесплатное", - говорится в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)