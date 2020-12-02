Как выглядит победа Азербайджана над Арменией? Показывают представители России, Грузии, Ирана, Украины (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 26 октября по 27 ноября Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танцев Азербайджана был организован VI Международный конкурс искусств "Кубок Карабаха", сообщили Trend Life организаторы. В связи с пандемией коронавируса конкурс был проведен в онлайн-формате с участием представителей Азербайджана, Турции, Грузии, России, Ирана и Украины. Итоги конкурса были посвящены победе Азербайджана над агрессивным режимом Армении и восстановлению террториальной целостности страны после почти 30-летней армянской оккупации.

Конкурс проводился по возрастным категориям: дети (до 7-8 лет и 9-10 лет), подростки (до 11-12 лет и 13-15 лет), взрослые (до 16-25 лет, 25 лет и старше). Номинации конкурса: струнные, духовые, клавишные, вокал (эстрадный, народный, классический), все виды танцев, художественное чтение, театр, изобразительное искусство.

В состав жюри вошли: директор Гимназии искусств при Национальной консерватории Азербайджана Айтен Ахмедова, завкафедрой исполнительского искусства Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Сабина Мехтиева, президент Ассоциации танца Азербайджана Азиз Азизов, руководитель Azerbaijan Art Council Дадаш Мамедов.

"Прежде всего, поздравляю весь наш народ с великой Победой в Отечественной войне! Желаю терпения семьям и близким наших шехидов. Они наша общая боль и гордость! Мы написали историю благодаря единству народа и доблестной армии во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Весь мир убедился, что Карабах - это Азербайджан! Хотелось бы отметить, что, в связи с военным положением и пандемией коронавируса, мы второй раз в этом году провели конкурс искусств в онлайн-формате. Несмотря на то, что конкурс проводился не на концертной площадке, в нем приняли участие сотни участников. Это является результатом успеха нашей работы, а также тяжелой работы учителей и деятелей искусства. Благодарим всех руководителей коллективов, которые обучают подрастающее поколение в это тяжёлое время! Основная цель такой работы - мотивировать творческую молодежь, она должна быть более увлеченной в своем деле, усерднее работать для достижения большего успеха, и мы стараемся поддержать их всей своей командой и создать условия для продвижения вперед. От имени нашей команды я благодарю всех, кто нас поддерживал!", - отметил член правления СМА и президент АТА Азиз Азизов.

Списки победителей и призеров на официальных страницах организаторов. Видеоматериалы можно посмотреть по ссылке:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi5Fd-n3_ODar2IYRRxhqNIk9tGE2d26T

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(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)