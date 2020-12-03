Музыка из Великобритании в память о шехидах Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой азербайджанский виолончелист Джамал Алиев исполнил композицию "Ayrılıq" (Разлука) в память о шехидах Карабахской войны, сообщает Trend Life.

В Азербайджане в 12:00 4 декабря 2020 года будет объявлена минута молчания в честь памяти шехидов Отечественной войны.

Напомним, что 26-летний виолончелист-виртуоз Джамал Алиев с 14 лет проживает и учится в Лондоне, он выпускник Школы Иегуди Менухина. Музыкант является лауреатом международных конкурсов, принимал участие в фестивалях, а также выступал с сольными концертами в Турции, Великобритании, Франции, Швейцарии, Китае и других странах. Музыкант впервые в истории Азербайджана выступил соло в сопровождении оркестра в программе BBC Introducing Classical Artist на радиостанции BBC. Прадедушка виолончелиста - Хамза Алиев, был одним из основоположников азербайджанской школы игры на таре.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)