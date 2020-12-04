Азербайджанские композиторы создадут произведения, посвященные Великой Победе в Отечественной войне

БАКУ /Trend Life/ - Будут созданы новые музыкальные произведения, посвященные Победе Азербайджана в Отечественной Войне, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры. В Союзе композиторов Азербайджана прошел "круглый стол" на эту тему. В мероприятии принял участие первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев.

В своем выступлении народная артистка, председатель Союза композиторов Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде отметила, что под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия одержала Великую Победу в Отечественной войне.

Было подчеркнуто, что за почти 30 лет, что наши земли были оккупированы, азербайджанские композиторы создавали музыкальные произведения в различных жанрах, которые отражали борьбу за территориальную целостность, трагические страницы нашей истории.

Среди этих произведений опера "Натаван" и оратория "Карабах шикестеси" Васифа Адыгезалова; «Симфония-Реквием», посвященная Ходжалинской трагедии, композитора Мамеда Кулиева; симфония "Баку – 90" Азера Рзаева; симфония "Зов Карабаха" Тофига Бакиханова и многие другие.

Было отмечено, что азербайджанские композиторы будут работать над созданием новых произведений отражающих Победу.

Первый заместитель министра культуры Азербайджана Вагиф Алиев сказал, что представители творческих профессий всегда воспевали отвагу и героизм азербайджанского народа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)