Праздник победы в Карабахе (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Народный художник Азербайджана Ашраф Гейбатов, проживающий в Германии, создал панно "Праздник победы в Карабахе", сообщает Trend Life.

"Ашраф Гейбатов – художник, который известен своими произведениями, посвященными родному Азербайджану. Он уже много лет проживает в Германии, но при этом все его творчество посвящено Родине. На такое долгожданное событие как Победа в Отечественной войне, освобождение Карабаха, Ашраф Гейбатов отреагировал как истинно народный художник. Он создал выдающееся многофигурное произведение, панно "Праздник победы в Карабахе". И мы надеемся, что скоро это панно привезут в Баку", - написала в социальной сети профессор, доктор искусствоведения Кюбра Алиева.

Ашраф Гейбатов - народный художник Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, Академии художеств России, Объединения художников Германии, обладатель международного диплома "Посол мира". Он первый азербайджанский художник, чьи картины выставлялись во дворце ООН в Женеве, дворце президента Румынии, штаб-квартире НАТО, дворце короля Иордании, резиденции герцога Люксембургского, канцелярии Ватикана, а также в известных салонах Мальты. Его многогранные работы с интересом встречали в Азербайджане, России, Франции, Испании, Италии, Израиле, Индии, Египте, Турции, Германии, Швеции, Бельгии, на Мальте и других странах.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)