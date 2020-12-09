Как азербайджанская певица стала дочерью последнего Карабахского хана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Исполнительница Диляра Кязымова поделилась в социальной сети кадрами фотосессии, на которой она предстала в образе азербайджанской поэтессы, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу хана Джаваншира, сообщает Trend Life.

Она была одета в национальный костюм, который создала дизайнер, руководитель Центра азербайджанской национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова. Фотосъемку провел фотограф Эльмир Аббасов.

Также Диляра Кязымова в социальной сети поделилась роликом, в котором была использована радиокомпозиция 1974 года, где народная артистка Азербайджана Амина Юсифгызы читает газели Хуршидбану Натаван.



Отметим, что Хуршидбану Натаван родилась в 1832 году в Шуше. Она начала свой творческий путь в 1850-х годах. Написанные ранние стихи под подписью "Xurşid" она потеряла, только очень малая часть сохранилась до наших времен. С 1870 года взяла псевдоним "Natəvan". Ещё при Натаван её стихи передавались из уст в уста. По содержанию стихи поэтессы делились на 4 части: любовные стихи и те, что посвящены природной красоте, рифмы, которые написала современникам, и грустные стихи. Натаван - автор лирических стихов, в большинстве навеянных грустью по рано умершему сыну ("Я плачу", "Ушёл", "Сыну моему" и др.), в которых, однако, проскальзывают и социальные мотивы.

Основные мотивы поэзии Хуршидбану Натаван - любовь к жизни, мечты о счастье, горе матери, потерявшей любимого сына. Кроме стихотворного творчества, Натаван также занималась живописью. Она создавала пейзажи, изображения цветов и образцы декоративно-прикладного искусства.

Хуршидбану Натаван скончалась в 1897 году, похоронена в Агдаме.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)