699 камней было поднято со дна Каспийского моря – легенды и тайны Сабаильской крепости (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Администрация государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" презентовала новую книгу "Сабаил" из серии "Памятники Государства Ширваншахов", посвященную одному из самых загадочных памятников восточного средневековья – Баиловской Крепости (XIII век), сообщает Trend Life.

По словам директора Музейного центра "Ичеришех" Амины Меликовой, книга издана на двух языках - азербайджанском и английском, автор книги – доктор философии по истории Сабухи Ахмедов, научным редактором является академик Наиля Велиханлы.

"В книге рассказывается об истории крепости в 1234 году, о том, что она была построена по заказу Ширваншаха Фарибуза III, являющегося 26-м правителем древнего государства, легендах и тайнах, окутавших самое загадочное строение средневековья на Востоке, о прекращении её существования в начале XIV века в результате землетрясения.

699 крепостных камней было поднято со дна Каспийского моря в разные периоды, большая их часть находится в экспозиции и фондах Музейного Центра "Ичеришехер", 234 камня можно увидеть во дворе Дворца Ширваншахов, 4 камня еще в XIX веке увезли в Санкт-Петербург русские археологи, к сожалению, место хранения их не известно до сих пор, 2 камня хранятся в Национальном музее истории Азербайджана, 2 камня – в Азербайджанском национальном музее искусств.

Мы верим, что книга будет представлена широкому кругу читателей и обязательно найдет отклик в каждом, кто интересуется историей нашей страны, города и богатейшим наследием, которое оставило миру древнее государство Ширваншахов!", - отмечено в сообщении.

Книга "Сабаил" состоящая из 180 страниц является вторым изданием проекта "Памятники Государства Ширваншахов", инициированного заповедником "Ичеришехер" в 2018 году.

Напомним, что первым печатным изданием стала книга "Наследие Ширваншахов в музеях мира", выход которой был приурочен к первой международной конференции "Путешествие из современного Азербайджана в древнее государство Ширваншахов".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)