Xalq Bank представил сборник "Залимхан Ягуб. Избранные произведения" – двадцатое издание проекта Xalq Əmanəti (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Xalq Bank представил общественности двадцатое по счету издание, вышедшее в рамках проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние). Юбилейный выпуск посвящен творчеству классика современной азербайджанской поэзии, кавалера ордена «Слава» Азербайджана и ордена «Чести» Грузии, народного поэта Залимхана Ягуба, сообщает Trend Life.

В сборнике «Залимхан Ягуб. Избранные произведения» отражено все поэтическое наследие поэта, различные этапы его многогранного творчества.

Поэт, черпающий силы из родной земли и народного творчества, и вобравший в себя фольклорное мышление своего народа, впитавший основные идеи письменной литературы и богатейшие художественные возможности азербайджанского языка, посвятил всю свою жизнь воспеванию национально-духовных ценностей нашей Родины. Залимхан Ягуб по своей природе был одухотворенным, увлеченным и страстным поэтом с широким национальным общественно-идеологическим мировоззрением. Он был поэтом-мыслителем. Поэт был во всех прекрасных местах родного Азербайджана, с большой любовью изучал народ, к которому принадлежал, и, как он сам говорил, «стоял к народу настолько близко, что ощущал его дыхание, общался с ним, сострадал страждущим, был собеседником тем, кому нужно было выговориться».

Самым важным показателем творчества Залимхана Ягуба является его этнографичность. Сердце поэта, на уровне профессионального исследователя-этнографа, прекрасно знавшего свой народ, преисполнено духом народного фольклора, всё его творчество - содержание, формы и интонаций пронизано национальным духом. Наследие поэта воспринимается современной литературной и общественной средой как феномен устной народной литературы. По глубокому убеждению, поэта, его стихи отвечают требованиям времени и способны оказать существенное влияние на национальное общественное сознание, вызывая в людях сильные чувства, всплеск эмоций.

Великий лидер Гейдар Алиев в письме поэту по случаю его 50-летия написал: «Вы – один из тех деятелей нашей литературы, принадлежащих к плеяде поэтов, в которых живут богатые поэтические традиции современной азербайджанской литературы. Мастерски используя устное народное творчество, воплощающее в себе высокие человеческие качества, морально-нравственные ценности и духовные скрепы нашего народа, Вы создали поэтические произведения, ставшие жемчужинами азербайджанской поэзии».

Залимхан Ягуб родился в 1950 году в селе Кяпянякчи Борчалинского региона Грузии. В 1972 году окончил факультет библиотечного дела Азербайджанского государственного университета. Его первое стихотворение было опубликовано в 1966 году в грузинской газете «Знамя Победы». Видный поэт был также одним из активных общественных деятелей, который своей практической деятельностью служил обществу. Он был членом Союза писателей Азербайджана с 1983 года, с 1994 года участвовал в работе Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджанской Республики. В 1995-2005 гг. был депутатом Милли Меджлиса Азербайджана первого и второго созывов. С 2008 года до конца жизни Залимхан Ягуб был председателем Объединения ашугов Азербайджана. В разные годы был награжден государственными орденами «Шохрат» Азербайджана и «Честь» Грузии. В 2005 году был удостоен почетного звания народного поэта Азербайджана.

Чтобы определить место Залимхана Ягуба в азербайджанской литературе, необходимо глубоко изучить его огромный талант, богатый язык и многогранность творчества. Его творчество не укладывается в жанровую классификацию поэзии: он поэт любви в самом широком смысле этого слова. При анализе его творчества, сугубо любовных стихов обнаруживается не так много, но они удивительно совершенны, высоконравственны и целомудренны.

Залимхан Ягуб – поэт-патриот, для него Родина – это не только природа или география, но и исходящая из них национально-духовная энергия, которую поэт мечтает всегда видеть живой, сильной и стойкой, особенно, когда страна и народ подвержены опасности.

Залимхан Ягуб – поэт всего тюркского мира! Он не только отлично знает историю и культуру тюркского этноса, к которому принадлежит, он - деятель и мыслитель, одновременно воплощающий в своем творческом бытии и историю, и культуру, и менталитет тюрков.

Залимхан Ягуб – поэт-идеолог, создавший первые ценные произведения об Общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве. В «Дастан великой жизни» мастерски прославляется миссия великого лидера Гейдара Алиева по спасению нации, созидательному строительству национального государства.

Залимхан Ягуб – поэт родного языка, его богатый словарный запас, безупречный поэтический синтаксис, художественные определения, по своей силе равные народному фольклору, метафоры и преувеличения, свежие интонации отвечают требованиям высокого искусства. Любовь поэта к родному языку отнюдь не декларативна, она не звучит как лозунг, а выражается с большой искренностью из глубоких недр его существа. Именно в этом и заключается секрет огромной любви народа к поэту, сильно привязанного всеми душевными и кровными узами к своему народу, и ставшего выразителем его духа. История доказывает, что поэты и мыслители, вышедшие из глубин народных масс и связавшие свою биографию с жизнью нации, никогда не предаются забвению, их творческие архивы не превращаются в охраняемые ячейки и фонды, недоступные для всех. Напротив, подобно светлой душе и сердцу народа, они открыты для всех и каждого.

Проект Xalq Əmanəti, осуществляемый ОАО Xalq Bank с 2010 года, служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно.

За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Таги Тагиева, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзакулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, полное собрание сочинений Мирза Шафи Вазехана трех языках, книга «Монеты Азербайджана» видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли а также трехтомник «Антология ашугской литературы».

(Автор: Вугар Иманов)