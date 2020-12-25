БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские писатели вошли в лонг-лист "Международной премии мира 2020-2021 годов", учрежденной Интернациональным Союзом писателей и членами Всемирного круга послов мира (Париж – Женева) в 2020 году с целью укрепления межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных, межрасовых и межэтнических отношений, укрепления семейных ценностей, патриотического воспитания подрастающего поколения посредством современной литературы, сообщает Trend Life.

В номинации "Проза" – Чингиз Абдуллаев, Рамиз Аббаслы (Рамиз Бархударов), Рамиз Дениз (Рамиз Гасымов), "Детская литература" - Рамиз Дениз, "Поэзия" – Нигяр Гасанзаде, Сабир Рустамханлы, "Детективный роман" – Чингиз Абдуллаев, "Публицистика" – Сария Мамедова.

Интернациональный Союз писателей (Международный Союз писателей, поэтов, авторов-драматургов и журналистов) является крупнейшей в мире организацией профессиональных писателей, основанный в 1954 году. Штаб-квартира организации до 2010 года находилась в Париже, в данный момент основное подразделение расположено в Москве.

(Автор: Вугар Иманов)