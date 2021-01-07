Фирангиз Муталлимова рассказала об участии в Днях поэзии Вагифа в городе Шуша

БАКУ /Trend Life/ - Самая большая и заветная моя мечта – стать участницей всех мероприятий в сфере культуры, которые будут проводиться в городе Шуша. Об этом сказала Trend Life народная артистка Азербайджана, актриса Государственного академического национального драматического театра Фирангиз Муталлимова.

"Безгранично счастлива, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил города Шуша - культурной столицей нашей страны. Шуша – мой родной город, и я была очень рада услышать эту новость. Этот город - жемчужина Карабаха и всего Азербайджана, достоин самых высоких званий. Шуша – колыбель азербайджанской национальной музыки и поэзии. Сколько выдающихся деятелей культуры и искусства подарил нам этот край. У меня есть самая большая и заветная мечта – стать участницей всех мероприятий в сфере культуры, которые будут организованы в городе Шуша, вновь пройтись по этому прекрасному краю, вдохнуть его божественный воздух", - сказала народная артистка.

Раньше Фирангиз Муталлимова ежегодно посещала Шушу, а последний раз она была там примерно за год до оккупации - ездила домой на 60-летие своего папы.

Много воспоминай Муталлимовой связано с проходившими там мероприятиями в сфере культуры. Актриса принимала участие в "Днях поэзии Вагифа", проведение которых берет начало с 1982 года. Народная артистка участвовала не в первом проведенном мероприятии, а в последующем, теплые воспоминания о котором хранит в сердце до сих пор.

"На Днях поэзии в городе Шуша я декламировала стихи Моллы Панаха Вагифа. Мое прочтение так понравилось нашему выдающемуся композитору Сулейману Алескерову, что он написал на них музыку. Восстановление проведения фестиваля "Хары бюльбюль" и "Дней поэзии Вагифа" является значимым событием в культурной жизни страны", - отмечает актриса.

Фирангиз Муталлимова также рассказала, что участвовала в съемках документального фильма об Ильясе Эфендиеве, которые проходили на Джыдыр дюзю. В киноленте монолог Натаван должна была прочитать Амалия Панахова, но в связи с работой она не смогла туда приехать, поэтому её пригласили на эту роль.

Воспоминания о "Днях поэзии Вагифа", съемках фильма и времени, проведённом с семьей в городе Шуша, для Фирангиз Муталлимовой очень дороги. Народная артистка с трепетом рассказывает о том периоде и с нетерпением ждет момента, когда сможет посетить Шушу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)