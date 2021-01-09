Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО)

Культура 9 января 2021 15:39 (UTC+04:00)
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Молодые скульпторы в своих работах - бюстах, памятниках и барельефах - увековечивают историческую победу Азербайджана над армянской агрессией, создавая произведения в память о шехидах - героических сынах Родины, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности страны в Карабахской войне, сообщает Trend Life.

Работы посвящены памяти Национальных героев, солдат и офицеров, среди которых Полад Гашимов, Ильгар Мирзоев, Аллахверди Багиров, Рашад Атакишиев, Махир Дадашзаде, Пянджали Теймуров, Салех Алиев, Эмин Сулейманов, Джабраил Довлетзаде, Акбер Гусейнов, Рауф Алиев, Худаяр Юсифзаде, Мирсулейман Сулейманов, Самир Качаев, Натиг Тагиев, Ровшан Набиев, Хаким Гасанов, Этибар Садыгов, Ризван Теймуров.

Авторы работ – Эльхан Зейналов, Тебриз Солтанлы, Жаля Алиева, Рахиб Гараев, Замик Рзаев (двое последних также являются авторами эскиза памятника Альберту Агарунову).

Светлая память шехидам! Вечная слава героям!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)

Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Image
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодые скульпторы увековечивают историческую победу Азербайджана в бюстах, памятниках и барельефах (ВИДЕО,ФОТО) - Gallery Thumbnail
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