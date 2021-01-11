Год Низами Гянджеви в Азербайджане - широкое изучение и популяризация наследия великого поэта

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана состоялась встреча в формате видеоконференции, в которой приняли участие представители ведущих библиотек страны, издательских и полиграфических учреждений, сообщили Trend Life в ведомстве.

Поприветствовав участников мероприятия, заведующий отделом министерства по вопросам книгооборота и работы с издательствами Акиф Марифли обсудил с ними вопросы, стоящие на повестке дня.

В первую очередь состоялось обсуждение возможности сотрудничества государственных и частных предприятий в восстановлении библиотек и издательств на освобожденных территориях. Участники встречи выразили добровольческую инициативу в этом вопросе.

Было отмечено, что в связи "Годом Низами Гянджеви", объявленным в Азербайджане, министерством культуры готовится план мероприятий по дальнейшему широкому изучению и популяризации наследия Низами, к данной работе будут активно привлекаться частные учреждения.

Далее стороны обменялись мнениями о правилах обеспечения библиотек обязательными экземплярами, которые играют важную роль в защите, пропаганде и передаче нашего литературного и культурного наследия будущим поколениям.

В ходе встречи были проанализированы трудности, с которыми сталкивается сфера книжного дела в период пандемии коронавируса, также было предложено разработать совместные проекты в её поддержку.

Участники встречи озвучили мнения о планируемой в сентябре текущего года VII Бакинской международной книжной выставке-ярмарке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)