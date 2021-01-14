Потомок Чайковского наградил азербайджанскую актрису медалью (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Юная актриса детского театра-студии "Гюнай" Марина Злата награждена медалью и благодарственным письмом Международного благотворительного фонда имени Надежды фон Мекк, сообщает Trend Life.

Президентом Фонда является потомок выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского - Денис фон Мекк.

Марина Злата награждена медалью Фонда за проявленную инициативу и правильные ответы на вопросы о скульптурном бюсте композитора, которые были опубликованы на официальной странице в социальной сети Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана.

Отметим, что для Музея музыкальной культуры Азербайджана Денис фон Мекк прислал гипсовую статуэтку Чайковского, которая демонстрируется в филиале музея - Музее Ниязи, поскольку Ниязи как дирижер часто обращался к произведениям Чайковского.

(Автор: Джани Бабаева)