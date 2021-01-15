Впервые Netflix снял фильм в Баку… - испытание любовью для учительницы из Индонезии и азербайджанца (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Netflix Asia презентовал трейлер индонезийского фильма "Лейла и Меджнун" (Layla Majnun), некоторые эпизоды которого были сняты в Баку, сообщает Trend Life.

Премьера фильма состоится 11 февраля. Авторы фильма, вдохновившись легендарной поэмой великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, представят зрителям романтическую драму. Один из эпизодов фильма снят около памятника Низами Гянджеви в центре Баку. По сюжету, учительница из Индонезии по имени Лейла совершает деловую поездку в Баку, где влюбляется в молодого человека по имени Самир. Но влюбленные должны пройти через множество испытаний, ведь Лейлу на Родине ждет жених…

Режиссер фильма - индонезийский режиссер Монти Тива (Monty Tiwa). В главных ролях снялись актеры Ача Септриаса (Acha Septriasa) и Реза Рахадиан (Reza Rahadian).

"Layla Majnun" – первый проект Netflix, съемки которого прошли в Азербайджане. Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.

(Автор: Джани Бабаева)